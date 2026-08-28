Una policía baleó a un delincuente de 17 años para frustrar un robo en La Matanza

FOTO: Una policía baleó a dos motochorros y evitó un asalto en una estación de servicio de La Matanza.

Una oficial de la Policía de la Ciudad que estaba fuera de servicio frustró un intento de robo e hirió a un delincuente de 17 años este viernes a la madrugada en una estación de servicio de Gregorio de Laferrere, en el partido bonaerense de La Matanza, según informaron fuentes policiales citadas por Infobae.

El episodio ocurrió en la intersección de Intendente Russo y General Rojo. La agente, integrante de la División Anillo Digital, estaba vestida de civil y cargaba combustible cuando advirtió que dos jóvenes armados se acercaban en motocicleta a un hombre de 34 años para asaltarlo.

De acuerdo con la versión policial, la oficial extrajo su arma reglamentaria y efectuó cinco disparos. Dos de los proyectiles impactaron en el adolescente, que sufrió heridas en el abdomen y en la pierna izquierda.

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El herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Simplemente Evita, donde permanecía bajo observación, a la espera de estudios para determinar la gravedad de las lesiones.

El otro ladrón escapó en la motocicleta y era buscado por la Policía bonaerense. Tanto la oficial como el hombre al que intentaban robarle resultaron ilesos.

La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado. La investigación busca esclarecer las circunstancias del episodio y determinar si la intervención de la agente se ajustó a los protocolos vigentes.

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