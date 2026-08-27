Jorge Macri anunció un refuerzo del plan ante El Niño: habrá monitoreo en 177 puntos de riesgo

Ante la previsión de tormentas más intensas y persistentes por el fenómeno de El Niño, la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un refuerzo de su plan preventivo y de respuesta ante emergencias hidrometeorológicas, con 177 puntos de monitoreo y cobertura distribuidos en las 15 comunas.

El despliegue contempla 83 puntos fijos, ubicados principalmente en pasos bajo nivel y puentes, y otros 94 puntos dinámicos destinados al control de desagües, estaciones de bombeo y posibles anegamientos.

La activación del operativo dependerá de las alertas meteorológicas y de las condiciones que se registren en cada zona de la Ciudad.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que la prioridad será anticiparse a los efectos de los fenómenos climáticos y coordinar la respuesta entre las distintas áreas. “Tenemos la capacidad para anticiparnos, trabajar en equipo y de manera coordinada con todas las áreas del Gobierno. Nuestra prioridad es estar donde el vecino nos necesita”, afirmó.

Además del refuerzo territorial, la Ciudad busca acelerar las obras vinculadas a la red pluvial y al sistema hidráulico. “Ya terminamos más de 60 obras para ampliar la capacidad de la red pluvial y 18,5 kilómetros de nuevas tuberías del Plan Hidráulico. Ahora, aceleramos la finalización de otras 14 obras pluviales e hidráulicas”, sostuvo Macri.

El operativo será dirigido desde el Centro de Operaciones de Emergencias porteño, bajo la coordinación de Defensa Civil, y contará con la participación de diez organismos, entre ellos Bomberos, Policía de la Ciudad, Tránsito, Hidráulica y AUSA. El nivel de despliegue irá escalando de acuerdo con las alertas amarilla, naranja o roja emitidas y las condiciones detectadas en el territorio.

“Sabemos que este es un fenómeno que no podemos evitar. Pero sí podemos poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra coordinación y nuestro trabajo para cuidar a cada porteño”, remarcó el jefe de Gobierno.

De esta manera, frente a un escenario de lluvias que podrían superar los niveles habituales en el AMBA durante los próximos meses, la Ciudad apuesta a reforzar la prevención antes de que lleguen las tormentas.