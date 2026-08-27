Jorge Macri anunció un refuerzo del plan ante El Niño: habrá monitoreo en 177 puntos de riesgo
El despliegue contempla 83 puntos fijos y otros 94 puntos dinámicos destinados al control de desagües, estaciones de bombeo y posibles anegamientos.
27/08/2026 | 22:42Redacción Cadena 3
FOTO: Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad.
Ante la previsión de tormentas más intensas y persistentes por el fenómeno de El Niño, la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un refuerzo de su plan preventivo y de respuesta ante emergencias hidrometeorológicas, con 177 puntos de monitoreo y cobertura distribuidos en las 15 comunas.
El despliegue contempla 83 puntos fijos, ubicados principalmente en pasos bajo nivel y puentes, y otros 94 puntos dinámicos destinados al control de desagües, estaciones de bombeo y posibles anegamientos.
La activación del operativo dependerá de las alertas meteorológicas y de las condiciones que se registren en cada zona de la Ciudad.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que la prioridad será anticiparse a los efectos de los fenómenos climáticos y coordinar la respuesta entre las distintas áreas. “Tenemos la capacidad para anticiparnos, trabajar en equipo y de manera coordinada con todas las áreas del Gobierno. Nuestra prioridad es estar donde el vecino nos necesita”, afirmó.
Además del refuerzo territorial, la Ciudad busca acelerar las obras vinculadas a la red pluvial y al sistema hidráulico. “Ya terminamos más de 60 obras para ampliar la capacidad de la red pluvial y 18,5 kilómetros de nuevas tuberías del Plan Hidráulico. Ahora, aceleramos la finalización de otras 14 obras pluviales e hidráulicas”, sostuvo Macri.
El operativo será dirigido desde el Centro de Operaciones de Emergencias porteño, bajo la coordinación de Defensa Civil, y contará con la participación de diez organismos, entre ellos Bomberos, Policía de la Ciudad, Tránsito, Hidráulica y AUSA. El nivel de despliegue irá escalando de acuerdo con las alertas amarilla, naranja o roja emitidas y las condiciones detectadas en el territorio.
“Sabemos que este es un fenómeno que no podemos evitar. Pero sí podemos poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra coordinación y nuestro trabajo para cuidar a cada porteño”, remarcó el jefe de Gobierno.
De esta manera, frente a un escenario de lluvias que podrían superar los niveles habituales en el AMBA durante los próximos meses, la Ciudad apuesta a reforzar la prevención antes de que lleguen las tormentas.
Lectura rápida
¿Qué plan implementó la Ciudad de Buenos Aires? Un refuerzo de su plan preventivo y de respuesta ante emergencias hidrometeorológicas debido a El Niño.
¿Quién es el jefe de Gobierno porteño? Jorge Macri es el jefe de Gobierno porteño que lidera la implementación del plan.
¿Cuántos puntos de monitoreo se establecieron? Se establecieron 177 puntos de monitoreo distribuidos en las 15 comunas.
¿Cómo se activará el operativo? La activación dependerá de las alertas meteorológicas y las condiciones en cada zona de la Ciudad.
¿Qué obras se están acelerando en la Ciudad? Se están acelerando la finalización de 14 obras pluviales e hidráulicas para mejorar la red pluvial y el sistema hidráulico.