El Manchester City abre la segunda fecha de la Premier League ante el Crystal Palace

El Manchester City y el Crystal Palace se enfrentarán este viernes en el arranque de la segunda fecha de la Premier League, la principal categoría del fútbol inglés.

El partido, que comenzará a las 16:00 (hora argentina), tendrá lugar en el estadio Selhurst Park y será transmitido por Disney+ Premium y ESPN.

El árbitro del encuentro será el inglés Andy Madley, mientras que el VAR estará a cargo de Stuart Attwell.

Luego de dos temporadas sin consagrarse campeón de la Premier League y tras la salida del entrenador Pep Guardiola, el Manchester City, ahora dirigido por Enzo Maresca, busca continuar su camino exitoso tras un debut triunfal.

A pesar de una derrota inicial por 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield, el City logró revertir la situación en su primer partido de liga, superando al Bournemouth por 2-1, aunque no sin dificultades, ya que estuvo en desventaja hasta los 40 minutos del segundo tiempo.

Por su parte, el Crystal Palace, que atraviesa un periodo destacado con tres títulos en las últimas dos temporadas, volverá a jugar como local tras su histórica victoria en la UEFA Conference League.

La segunda fecha de la Premier League continuará el sábado 29 de agosto con varios partidos, incluyendo el Liverpool contra el Nottingham Forest a las 8:30, y los encuentros Coventry City frente a Hull City y Bournemouth contra Everton, ambos a las 11:00. La jornada cerrará con el Tottenham enfrentando al Newcastle a las 13:30 (horarios argentinos).