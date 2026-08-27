Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 27 de agosto

En el transcurso del día, las cotizaciones del dólar han experimentado fluctuaciones significativas, impactando en la economía cotidiana de los argentinos. A continuación, se detallan las principales cotizaciones:

- El dólar oficial marca una cotización de 1.485 pesos para la compra y 1.535 pesos para la venta. Este valor es el que aplica para las operaciones regulares y los pagos al exterior y estuvo vigente hasta las 15:00 horas del día.

- El dólar blue, que se opera en el mercado informal, cotiza a 1.535 pesos para la compra y 1.555 pesos para la venta, mostrando un aumento en relación a días anteriores. Esta cotización fue actualizada a las 17:58 horas.

- En el mercado de bolsa, el dólar bolsa se encuentra en 1.539 pesos para la compra y 1.540.7 pesos para la venta, también informado a las 17:58 horas.

- El dólar contado con liquidación, que se utiliza para inversiones, registra una cotización de 1.601.7 pesos para la compra y 1.602.8 pesos para la venta, también actualizado a las 17:58.

- El dólar mayorista, que se utiliza en transacciones entre bancos y grandes empresas, cotiza en 1.503 pesos para la compra y 1.512 pesos para la venta, valor que fue actualizado por última vez a las 10:56 horas.

- En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se cotiza a 1.597.14 pesos para la compra y 1.599.98 pesos para la venta (última actualización a las 17:58 horas).

- Por último, el dólar tarjeta, utilizado para compras en el exterior, muestra una cotización de 1.930.5 pesos para la compra y 1.995.5 pesos para la venta, vigente hasta las 15:00 horas.

Las diferencias entre estas cotizaciones pueden parecer confusas, pero reflejan la dinámica del mercado cambiario argentino. El dólar oficial se establece por el Banco Central y suele ser más favorable para operaciones locales y pagos esenciales, mientras que el dólar blue se ve afectado por la oferta y la demanda del mercado informal, lo que a menudo resulta en un precio más alto.

Algunas variables que influyen en estas cotizaciones incluyen la inflación, la política económica del gobierno y las expectativas de los inversores. A medida que crecen las tensiones económicas y la incertidumbre en el mercado, los ciudadanos deben estar atentos a estas fluctuaciones que impactan directamente en el poder adquisitivo.