Cumbre empresarial: "Es necesario que el mundo del trabajo y el Gobierno dialoguen"

En Rosario se abrió una mesa de diálogo que reúne a representantes del movimiento obrero y del sector empresario, en un contexto marcado por la caída de la actividad, el parate económico y la preocupación por el futuro del trabajo y de la producción. El encuentro se desarrolla en la Asociación Empresaria y reúne a distintos sectores con la intención de discutir no solamente el diagnóstico de la situación actual, sino también posibles caminos hacia adelante.

Uno de los protagonistas del encuentro es Jorge Sola, referente de la CGT a nivel nacional, quien planteó la necesidad de recuperar espacios de diálogo entre sectores que naturalmente tienen intereses diferentes. "Las discusiones están al orden del día porque es normal que suceda en una sociedad", sostuvo, aunque advirtió que el problema aparece cuando esas discusiones no encuentran un ámbito institucional para canalizarse.

Sola fue contundente al señalar que "esas mesas de diálogo han dejado de existir hace mucho". Por eso, consideró que el encuentro en Rosario puede significar el comienzo de una etapa diferente, basada en la búsqueda de consensos entre quienes forman parte de la producción y el trabajo.

En ese sentido, el dirigente sindical habló de la necesidad de "comenzar a transitar un espacio de normalidad". Y resumió cuál debería ser, a su criterio, el objetivo común: "Tenemos intereses diferentes, pero un solo objetivo, que es generar más y mejor riqueza para Argentina".

Para Sola, ese objetivo requiere una sociedad estratégica entre el capital y el trabajo. "Una sociedad estratégica entre la inversión productiva y los trabajadores", definió, al tiempo que reconoció que existen problemáticas específicas que deben ser abordadas y discutidas entre todos los sectores involucrados.

El referente de la CGT también se refirió a la reforma laboral y al impacto que tendrá sobre los trabajadores. Reconoció que, una vez sancionada y promulgada, la norma está vigente, pero planteó dudas respecto de su aplicación. "Genera cierta incertidumbre a la hora de su aplicación", afirmó, y recordó que la Confederación General del Trabajo cuestionó judicialmente más de 80 artículos por su presunta inconstitucionalidad.

Ante la consulta sobre si la reforma laboral podría generar nuevos puestos de trabajo, Sola fue categórico: "Nosotros nunca dijimos que iba a generar puestos de trabajo". Y agregó que el sindicalismo no considera que se trate de una verdadera ley de modernización laboral, sino de una reforma que debe ser analizada dentro de una discusión mucho más amplia sobre el mundo del trabajo y la producción.

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En paralelo, desde el sector industrial también plantearon una mirada preocupante sobre la situación actual. Javier Martín, referente de la Federación Industrial de Santa Fe, describió un escenario complejo para las fábricas y puso un dato contundente sobre la mesa: de cada diez máquinas, seis están apagadas.

"Realmente tenemos un escenario complicado, tenemos grandes oportunidades y enormes desafíos", sostuvo Martín. Para el dirigente industrial, la respuesta no puede surgir de un solo sector, sino que requiere que empresarios, trabajadores y gobierno se sienten en una misma mesa.

"Es necesario que el mundo del trabajo, el mundo de la producción, el gobierno se sienten, dialoguen y construyan juntos un programa", planteó Martín. Ese programa, según explicó, debería permitir aprovechar las oportunidades que tiene Argentina, pero también enfrentar los problemas estructurales que todavía condicionan a la economía.

El dirigente industrial destacó especialmente las posibilidades que existen en sectores como el gas, el petróleo, la minería y el agro. "Argentina hoy, con todo lo que es gas, petróleo, minería y agro, tiene realmente posibilidades de resolver la restricción histórica de la balanza de pagos", afirmó.

Pero inmediatamente puso un límite a esa perspectiva: "Con eso no nos alcanza para 50 millones de argentinos". Para Martín, el desafío es construir un proyecto productivo que vaya más allá de la explotación de los recursos naturales y que permita generar empleo calificado, incorporar tecnología y fortalecer la industria nacional.

Por eso, reclamó una estrategia que incluya "ciencia y tecnología, trabajo calificado" y que permita agregar valor a las oportunidades que hoy tiene el país. La discusión, entonces, no pasa solamente por cómo superar la coyuntura, sino por qué modelo productivo quiere construir Argentina hacia adelante.

El encuentro de Rosario deja así una coincidencia que atraviesa tanto al sindicalismo como al empresariado: la necesidad de recuperar el diálogo entre los distintos actores de la economía. Mientras Jorge Sola habla de "generar más y mejor riqueza" a partir de una alianza entre trabajadores e inversión productiva, Javier Martín advierte que, con seis de cada diez máquinas apagadas, Argentina necesita algo más que sus recursos naturales: necesita un proyecto productivo, con trabajo, inversión, ciencia y tecnología.

Informe de Fernando Carrafiello.