Confirmado: Franco Colapinto seguirá en Alpine como piloto titular en 2027

Alpine anunció este jueves la continuidad de Franco Colapinto como uno de sus dos pilotos titulares para la temporada 2027 de la Fórmula 1. El equipo con sede en Enstone confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje claro: “Continuamos el viaje. Franco Colapinto completa nuestra alineación para 2027”.

Se trata de la segunda campaña completa del pilarense en la máxima categoría del automovilismo. El joven de 23 años seguirá formando pareja con el francés Pierre Gasly, quien cumple su cuarta temporada en la escudería y acumula una amplia experiencia de 189 Grandes Premios, con una victoria incluida.

Un anuncio esperado tras semanas de especulación

La confirmación pone fin a las especulaciones que rodearon el futuro del argentino en las últimas semanas. Infobae había anticipado que la continuidad de Colapinto estaba encaminada, y los avances se concretaron en los días previos al anuncio oficial.

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Continuing the journey ??@francolapinto completes our line-up for 2027 ?? pic.twitter.com/maHzQ0r2es — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026

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El piloto llegó a Alpine a través de una cesión de cinco años por parte de Williams, impulsada por el asesor ejecutivo Flavio Briatore. El italiano apostó por el talento del argentino y proyectó una carrera a largo plazo en la Fórmula 1.

Durante la temporada 2026, Colapinto demostró solidez. Sumó puntos en seis de las doce fechas disputadas hasta el momento, acumuló 19 unidades y se ubica en la duodécima posición del campeonato de pilotos. En total, lleva 24 puntos en su trayectoria en la máxima categoría. En clasificación, salvo un error en Silverstone, se mantuvo muy cerca de Gasly, sin superar las tres décimas de diferencia en la mayoría de las sesiones.

El rendimiento del equipo y el respaldo al argentino

Alpine también mejoró su rendimiento con el modelo A526. En las primeras seis fechas se posicionó como el mejor equipo del resto del pelotón, logrando un séptimo puesto en Miami y un sexto en Canadá. Actualmente ocupa la sexta posición en el Campeonato de Constructores, a solo tres puntos de Racing Bulls (66 a 63).

La continuidad de Colapinto se basó tanto en sus resultados como en el respaldo de su principal sponsor, que según se pudo conocer, está comprometido a acompañarlo en toda su etapa en la Fórmula 1, ya sea en Alpine o en otro equipo. Algunos equipos rivales mostraron interés informal ante la demora en la confirmación, pero la escudería francesa decidió no dilatar más la decisión.

Flavio Briatore había adelantado a fines de junio que el tema se definiría antes del receso de verano. Las negociaciones se reactivaron durante la pausa reglamentaria y el anuncio se concretó al reinicio de la actividad.

Trayectoria de un piloto en ascenso

Colapinto comenzó su carrera a los nueve años y se destacó en categorías formativas. Dominó la Fórmula 4 Española en 2019 con 11 victorias. Luego compitió en Fórmula Renault Eurocup, Toyota Racing Series, Fórmula 3 y Fórmula 2, antes de debutar en la Fórmula 1 con Williams. En Alpine continúa su desarrollo con un perfil de crecimiento constante.

Con esta renovación, el argentino suma tranquilidad de cara a lo que resta de 2026 y proyecta su futuro en uno de los equipos de la grilla. La segunda temporada completa será clave para seguir consolidando su nombre entre los pilotos de la máxima categoría.