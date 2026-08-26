Preocupación por la salud mental de un exjugador de la NBA y del Real Madrid: amenazó a un ex DT

FOTO: Preocupación por la salud mental de un exjugador de la NBA y del Real Madrid.

Kyle Singler, exjugador de la NBA y de Real Madrid, volvió a generar preocupación por una serie de videos que publicó en sus redes sociales. El exbasquetbolista, de 38 años, apareció con un aspecto desalineado y realizó declaraciones confusas en las que afirmó sentirse encerrado, denunció problemas económicos y aseguró que su vida corre peligro.

Singler también apuntó contra Mike Krzyzewski, histórico entrenador de Duke, quien fue su técnico durante su etapa universitaria. En una de las publicaciones, cuestionó que no obtiene respuestas de su antiguo entrenador y sostuvo que fue perjudicado y abandonado por personas de su entorno.

“Entrenador, ¿dónde está? Pensé que estábamos en el mismo equipo”, expresó en uno de los videos.

En otra de las publicaciones, el exjugador aseguró que se siente “prisionero” en su propia casa y manifestó que ya no tiene libertad. También afirmó que sus cuentas bancarias fueron congeladas y que incluso le cortaron el suministro eléctrico de su domicilio.

Una de las frases que más preocupación generó entre quienes siguen al exbasquetbolista fue: “Mi vida corre peligro”.

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Hasta el momento, Krzyzewski no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones formuladas por Singler.

No es la primera vez que genera preocupación

La reciente aparición del exjugador volvió a recordar un episodio ocurrido en noviembre de 2024, cuando también había publicado un video en el que aseguraba haber sido maltratado y expresaba temor por su vida.

En aquella oportunidad, el sindicato de jugadores de la NBA tomó contacto con su familia, mientras varios reconocidos basquetbolistas manifestaron públicamente su apoyo.

Kevin Love fue uno de ellos. El jugador, que en distintas ocasiones habló sobre la importancia de la salud mental, le escribió a Singler: “Te quiero, Kyle. Escríbeme cuando quieras, por favor”.

La nueva serie de publicaciones volvió a despertar inquietud entre sus seguidores y dentro del ambiente del básquetbol, aunque no se difundieron hasta el momento detalles que permitan confirmar las situaciones denunciadas por el exdeportista.

Una carrera destacada en Duke, la NBA y Europa

Singler tuvo una importante trayectoria en el básquetbol universitario. Durante cuatro temporadas defendió la camiseta de Duke, donde promedió 16,2 puntos, 6,8 rebotes y dos asistencias por partido.

En 2010 fue una de las figuras del equipo que conquistó el campeonato de la NCAA. En la final frente a Butler anotó 19 puntos y tomó nueve rebotes. Su actuación durante el torneo le permitió ser elegido como el jugador más valioso.

El histórico DT Mike Krzyzewski.

Al año siguiente fue seleccionado en el puesto 33 del Draft de la NBA por Detroit Pistons. Sin embargo, debido al lockout de la liga estadounidense, comenzó su carrera profesional en España, donde jugó para Lucentum Alicante.

Posteriormente llegó a Real Madrid durante la temporada 2011-2012 para reemplazar a Rudy Fernández. Con el equipo español conquistó la Copa del Rey.

En 2012 finalmente desembarcó en la NBA. Jugó dos temporadas y media en Detroit Pistons y en 2015 fue transferido a Oklahoma City Thunder. En sus seis años en la competencia disputó 363 partidos.

Después de su paso por la NBA regresó al básquetbol español para jugar en Monbus Obradoiro y posteriormente en Iberostar Tenerife. En octubre de 2019 decidió abandonar la actividad después de apenas dos partidos con Tenerife y alegó motivos personales.

Ahora, sus nuevas publicaciones en redes sociales volvieron a poner su situación personal en el centro de la atención y generaron preocupación entre quienes lo acompañaron durante su carrera deportiva.