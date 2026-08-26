Falleció Rubén Rada a los 83 años, una figura icónica de la música latina

Buenos Aires, 26 de agosto (NA) -- Rubén Rada, una de las personalidades más importantes de la música popular uruguaya, falleció este miércoles 26 de agosto a los 83 años, tras estar hospitalizado aproximadamente un mes debido a una neumonía bilateral y sus complicaciones, según lo confirmado por su familia a través de las redes sociales del artista.

En un comunicado, el entorno cercano del querido músico expresó: "Con gran tristeza les informamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 se fue y ahora descansa en paz nuestro amado esposo, padre y abuelo, luego de luchar un mes contra una neumonía y sus complicaciones. Agradecemos a todos por los mensajes de preocupación y el cariño recibido hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más".

El ingreso al hospital del intérprete tuvo lugar el pasado 5 de agosto en un centro médico de Montevideo, debido a un cuadro "respiratorio complejo". En el momento de su internación, se había informado que el músico se encontraba en un buen estado de ánimo y tenía varios proyectos en curso.

Sin embargo, el historial médico de "El Negro Rada" se remonta a 2015, cuando fue sometido a una angioplastía y luego hospitalizado durante tres días por un pico de presión.

Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, Rada dejó una huella imborrable en la música, construyendo una carrera que abarcó más de seis décadas y fue clave en la evolución del candombe, el rock y la música popular del Río de la Plata.

Formó parte de bandas fundamentales como El Kinto, Tótem y Opa, además de llevar a cabo una extensa carrera como solista, con temas como "Las manzanas", "Mi país", "Cha-cha muchacha", "Dedos", "Blumana" y "Muriendo de plena".

NOTICIA EN DESARROLLO...