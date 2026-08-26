En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Falleció Rubén Rada a los 83 años, una figura icónica de la música latina

El reconocido músico uruguayo Rubén Rada falleció este miércoles, tras casi un mes de internación por neumonía bilateral, según informó su familia en las redes sociales.

26/08/2026 | 16:53Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Murió Rubén Rada a los 83 años.

FOTO: Murió Rubén Rada a los 83 años.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 26 de agosto (NA) -- Rubén Rada, una de las personalidades más importantes de la música popular uruguaya, falleció este miércoles 26 de agosto a los 83 años, tras estar hospitalizado aproximadamente un mes debido a una neumonía bilateral y sus complicaciones, según lo confirmado por su familia a través de las redes sociales del artista.

En un comunicado, el entorno cercano del querido músico expresó: "Con gran tristeza les informamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 se fue y ahora descansa en paz nuestro amado esposo, padre y abuelo, luego de luchar un mes contra una neumonía y sus complicaciones. Agradecemos a todos por los mensajes de preocupación y el cariño recibido hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más".

El ingreso al hospital del intérprete tuvo lugar el pasado 5 de agosto en un centro médico de Montevideo, debido a un cuadro "respiratorio complejo". En el momento de su internación, se había informado que el músico se encontraba en un buen estado de ánimo y tenía varios proyectos en curso.

Sin embargo, el historial médico de "El Negro Rada" se remonta a 2015, cuando fue sometido a una angioplastía y luego hospitalizado durante tres días por un pico de presión.

Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, Rada dejó una huella imborrable en la música, construyendo una carrera que abarcó más de seis décadas y fue clave en la evolución del candombe, el rock y la música popular del Río de la Plata.

Formó parte de bandas fundamentales como El Kinto, Tótem y Opa, además de llevar a cabo una extensa carrera como solista, con temas como "Las manzanas", "Mi país", "Cha-cha muchacha", "Dedos", "Blumana" y "Muriendo de plena".

NOTICIA EN DESARROLLO...

Lectura rápida

¿Quién fue Rubén Rada?
Un destacado músico uruguayo, conocido por su influencia en la música popular y el candombe.

¿Cuándo falleció?
Falleció el miércoles 26 de agosto a las 15:30 horas.

¿Por qué estuvo internado?
Estuvo internado durante casi un mes debido a una neumonía bilateral y sus complicaciones.

¿Dónde se encontraba hospitalizado?
Estaba internado en un centro de salud en Montevideo.

¿Qué legado dejó?
Dejó un importante legado musical, con más de seis décadas de carrera y numerosos temas icónicos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf