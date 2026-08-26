Los emotivos mensajes de los famosos para despedir a Rubén Rada

El histórico músico uruguayo Rubén Rada murió este miércoles a los 83 años, luego de permanecer cerca de un mes internado por una neumonía bilateral.

Su familia confirmó la noticia a través de las redes sociales y destacó el esfuerzo del equipo médico que lo atendió durante las últimas semanas.

“Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy, miércoles 26 de agosto, a las 15.30, se fue, y ahora descansa en paz, nuestro querido esposo, padre y abuelo”, comunicó su familia. El mensaje señaló además que el músico había luchado durante un mes contra la enfermedad y sus complicaciones.

Tras el fallecimiento del artista, varios colegas comenzaron a dedicarle mensajes y homenajes en las redes sociales.

Una de las primeras en hacerlo fue Valeria Lynch, la cual subió una foto junto al artista y señaló: “Se fue uno de los músicos más grosos del Río de la Plata. El querido Negro Rada nos deja un legado”.

Por su parte, Los Auténticos Decadentes publicaron: “Hoy despedimos con una tristeza enorme a nuestro querido Negro Rada. Amigo, maestro y compañero de tantos momentos. Gracias por tu música, por tu magia, por tu alegría y por todo lo que nos regalaste dentro y fuera del escenario. Tu música y tu felicidad se quedan para siempre con nosotros”.

La juventud también publicó mensajes para el "Negro" y una de las artistas en hacerlo fue Nicki Nicole, que posteó: “¡Rubén querido, gracias por ser tan inspirador! Te vamos a extrañar mucho".

Además, en el posteo en el que se confirmó el fallecimiento del músico uruguayo, varias bandas y famosos como Carca, Dante Spinetta, Juan Di Natale, Dread Mar I, Pachu Peña, La Beriso, Conociendo Rusia, Migue Granados, Nito Mestre y Maggie Cullen dejaron un mensaje.

Uno de los mensajes más emotivos fue el publicado por Fito Páez. El artista posteó una serie de fotos y un entrañable mensaje en el que destacó al "Negro" como familia.

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