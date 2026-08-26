Fuerte crítica de Juliano a Milei por la reforma del Banco Central: "Hay un infantilismo grosero"

FOTO: Fuerte crítica de Juliano a Milei por la reforma del Banco Central.

El diputado nacional Pablo Juliano cuestionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que obtuvo media sanción en la Cámara baja y acusó al Gobierno de impulsar cambios institucionales según su conveniencia política.

En diálogo con Cadena 3, el legislador sostuvo que el proyecto aprobado este miércoles no resuelve de manera integral el funcionamiento del organismo y criticó especialmente los cambios vinculados con la designación y remoción de sus autoridades.

“Las instituciones no pueden ser pensadas solamente por la mirada de qué me conviene y qué no me conviene”, planteó Juliano, al referirse a la iniciativa impulsada por el oficialismo.

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El diputado recordó que el Gobierno de Javier Milei llegó al poder con la propuesta de eliminar el Banco Central, pero ahora impulsa una reforma de su Carta Orgánica. “Venimos de querer meterle una bomba al Banco Central y destruirlo”, señaló, y consideró que el proyecto termina dejando al actual titular del organismo, Santiago Bausili, en una posición de mayor fortaleza.

Críticas a la designación de las autoridades

Juliano cuestionó que la reforma establezca mecanismos que, según su interpretación, facilitarían la permanencia de las autoridades del Banco Central.

“Mucho gre gre para decir Gregorio, para en definitiva terminar dejando a Bausili perpetuado”, ironizó el diputado, quien consideró que el oficialismo busca preservar a sus funcionarios mediante cambios en las reglas institucionales.

En ese sentido, apuntó contra la posibilidad de designar al presidente del organismo con mayoría simple y establecer mayores exigencias para su remoción.

“¿Cómo ponemos a Bausili o al nuevo presidente? Ponelo con mayoría simple y, si lo quieren sacar, que lo saquen con dos tercios”, cuestionó.

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Juliano también recordó los antecedentes de intervenciones políticas sobre el Banco Central y sostuvo que su funcionamiento debería quedar protegido de los cambios de gobierno.

El dictamen que presentó la oposición

El legislador explicó que su bloque había elaborado un dictamen propio, trabajado por la diputada María Eugenia Vidal —según la transcripción, Rosa María Coletta—, con observaciones sobre distintos puntos de la iniciativa.

Entre ellos mencionó el artículo 13, que había generado una discusión específica durante el tratamiento parlamentario.

Sin embargo, aseguró que el oficialismo decidió no aceptar modificaciones. “El Gobierno dijo: no acepto ninguna modificación”, afirmó.

Para Juliano, la estrategia oficial consiste en presentar la aprobación de las reformas como un paso definitivo hacia la transformación económica del país, sin atender a las objeciones planteadas por la oposición.

Críticas a la Ley de Inocencia Fiscal

El diputado también cuestionó el proyecto de Inocencia Fiscal que comenzó a tratarse después de la reforma del Banco Central.

Juliano bautizó la iniciativa como la “ley Betina” y cuestionó especialmente el tratamiento de los funcionarios y sus familiares dentro del régimen.

Según explicó, el proyecto original contemplaba beneficios para funcionarios públicos, aunque posteriormente ese punto fue eliminado. Sin embargo, sostuvo que se mantuvieron beneficios para familiares.

El legislador ironizó sobre la expectativa del Gobierno de que los ahorros no declarados ingresen al circuito formal y cuestionó el enfoque de la iniciativa.

“Hay un infantilismo de parte del Gobierno que es grosero”, afirmó.

Juliano insistirá con una ley para los sobreendeudados

Durante la entrevista, el diputado también se refirió a los proyectos destinados a las personas sobreendeudadas, un tema que la Cámara baja no logró incorporar al tratamiento durante la sesión.

Juliano confirmó que la oposición insistirá con el tema en la sesión prevista para el 9 de septiembre.

“Vamos a trabajar fuerte en ese tema”, aseguró, y estimó que existen más de 34 iniciativas vinculadas con la problemática. Además, señaló que revisaron alrededor de 48 proyectos, entre propuestas de ley y pedidos de informes.

El diputado cuestionó que el Gobierno deje la resolución del problema exclusivamente en manos de los particulares.

“El Gobierno lo que le está diciendo a más de 6 millones de personas es: arreglátelas”, sostuvo.

Para Juliano, la solución no debería implicar necesariamente un fuerte costo para el Estado, sino establecer mecanismos que permitan ordenar las deudas y reducir progresivamente los niveles de morosidad.

“No hay una solución mágica”, aclaró, aunque defendió la creación de un procedimiento que permita a las personas endeudadas “un poco de alivio y un poco de orden” para afrontar sus obligaciones.

El legislador anticipó así que el sobreendeudamiento será uno de los principales temas que la oposición buscará instalar en el Congreso durante las próximas semanas, mientras el Gobierno avanza con su agenda económica y aguarda ahora el tratamiento de la reforma del Banco Central en el Senado.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray .