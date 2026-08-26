Brasil demanda a Discord por 97 millones de dólares por protección de menores

Buenos Aires, 26 de agosto (NA) -- Brasil ha interpuesto una demanda contra Discord, buscando que la plataforma de mensajería en línea implemente medidas efectivas para proteger a niños, niñas y adolescentes. La decisión surge tras la identificación de fallas en sus mecanismos de verificación de edad y prevención de riesgos, según informó la Presidencia brasileña.

La acción legal fue presentada por la Abogacía General de la Unión (AGU) y solicita que la compañía estadounidense sea condenada a pagar 500 millones de reales (aproximadamente 97 millones de dólares) por daño moral colectivo. De prosperar la demanda, estos fondos se destinarían al Fondo de Defensa de Derechos Difusos.

La decisión de recurrir a la justicia se tomó después de un proceso de negociación, en el cual el Gobierno brasileño consideró que las propuestas de Discord eran insuficientes para mitigar los riesgos identificados en su plataforma.

Además, esta iniciativa responde a un requerimiento de la Policía Federal en el marco de las acciones para combatir la cibercriminalidad. Según el comunicado oficial, aunque hubo intentos de negociación, las propuestas de la empresa no lograron eliminar los riesgos detectados.

La demanda exige a la Justicia brasileña que ordene a Discord fortalecer sus mecanismos de seguridad. Esto incluye mejorar los controles parentales, la verificación de edad, la cooperación con las autoridades nacionales, y la implementación de sistemas que puedan detectar y prevenir situaciones que pongan en riesgo a menores.

El Gobierno brasileño también solicita que se establezcan mecanismos específicos para la detección, evaluación y moderación de contenidos relacionados con el maltrato, la violencia, la mutilación y la crueldad hacia los animales. Las autoridades han señalado que los contenidos de maltrato animal en la plataforma podrían ser utilizados para fomentar la cohesión y escalada de violencia entre grupos radicales.