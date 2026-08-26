Mala noticia para Boca: Tomás Aranda sufrió una fractura y se perdería el resto del año

Boca Juniors recibió este miércoles una muy mala noticia en el entrenamiento realizado en el predio de Ezeiza. Tomás Aranda, una de las figuras del equipo, sufrió una lesión en el peroné y podría perderse el resto de la temporada.

El futbolista de 19 años sintió un fuerte dolor mientras realizaba el calentamiento previo a la práctica. Según las primeras informaciones, la lesión se habría producido durante un rondo.

Los estudios médicos determinarán el alcance definitivo de la lesión y los pasos a seguir. En principio, existe la posibilidad de que Aranda deba ser operado, por lo que su recuperación demandaría varios meses.

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“En principio es quirúrgico”, fue la primera información que trascendió desde el centro de entrenamiento de Boca.

Una baja sensible para Arruabarrena

La lesión representa un duro golpe para el entrenador Rodolfo Arruabarrena, que había utilizado a Aranda en los 11 partidos que dirigió desde su regreso al club, ya sea como titular o como suplente.

El juvenil se había convertido en una pieza importante del equipo y había aportado una asistencia en el partido ante Newell's.

La importancia que había adquirido dentro del plantel también se refleja en su recorrido con los seleccionados juveniles: Aranda fue convocado por Lionel Scaloni como sparring durante la preparación para la última Copa del Mundo.

Ahora, el cuerpo técnico deberá esperar los resultados de los estudios y la definición del departamento médico para conocer con mayor precisión los tiempos de recuperación.

La agenda que Boca deberá afrontar sin Aranda

Boca tiene por delante un calendario exigente. Este viernes recibirá a Lanús en la Bombonera por el Torneo Clausura.

Luego, el miércoles 2 de septiembre, enfrentará a Vélez en Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina.

Después tendrá que visitar a Gimnasia de Mendoza por el torneo local y, el miércoles 9 de septiembre, iniciará ante San Pablo, en la Bombonera, su serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La evolución de Aranda será seguida de cerca durante los próximos días, aunque las primeras estimaciones indican que su lesión podría marginarlo durante varios meses y dejarlo fuera del tramo final de la temporada.