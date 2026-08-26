Mala noticia para Boca: Tomás Aranda sufrió una fractura y se perdería el resto del año
El juvenil de 19 años se lesionó durante la entrada en calor y sufrió una fractura del peroné. Evalúan si deberá ser operado y tendría varios meses de recuperación.
26/08/2026 | 13:22Redacción Cadena 3
FOTO: Tomás Aranda en el duelo ante Recoleta. (Foto:Prensa CABJ)
Boca Juniors recibió este miércoles una muy mala noticia en el entrenamiento realizado en el predio de Ezeiza. Tomás Aranda, una de las figuras del equipo, sufrió una lesión en el peroné y podría perderse el resto de la temporada.
El futbolista de 19 años sintió un fuerte dolor mientras realizaba el calentamiento previo a la práctica. Según las primeras informaciones, la lesión se habría producido durante un rondo.
Los estudios médicos determinarán el alcance definitivo de la lesión y los pasos a seguir. En principio, existe la posibilidad de que Aranda deba ser operado, por lo que su recuperación demandaría varios meses.
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“En principio es quirúrgico”, fue la primera información que trascendió desde el centro de entrenamiento de Boca.
Una baja sensible para Arruabarrena
La lesión representa un duro golpe para el entrenador Rodolfo Arruabarrena, que había utilizado a Aranda en los 11 partidos que dirigió desde su regreso al club, ya sea como titular o como suplente.
El juvenil se había convertido en una pieza importante del equipo y había aportado una asistencia en el partido ante Newell's.
La importancia que había adquirido dentro del plantel también se refleja en su recorrido con los seleccionados juveniles: Aranda fue convocado por Lionel Scaloni como sparring durante la preparación para la última Copa del Mundo.
Ahora, el cuerpo técnico deberá esperar los resultados de los estudios y la definición del departamento médico para conocer con mayor precisión los tiempos de recuperación.
La agenda que Boca deberá afrontar sin Aranda
Boca tiene por delante un calendario exigente. Este viernes recibirá a Lanús en la Bombonera por el Torneo Clausura.
Luego, el miércoles 2 de septiembre, enfrentará a Vélez en Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina.
Después tendrá que visitar a Gimnasia de Mendoza por el torneo local y, el miércoles 9 de septiembre, iniciará ante San Pablo, en la Bombonera, su serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana.
La evolución de Aranda será seguida de cerca durante los próximos días, aunque las primeras estimaciones indican que su lesión podría marginarlo durante varios meses y dejarlo fuera del tramo final de la temporada.
Lectura rápida
¿Qué noticia recibió Boca Juniors?
Boca Juniors recibió la noticia de que Tomás Aranda sufrió una lesión en el peroné y podría perderse el resto de la temporada.
¿Quién es Tomás Aranda?
Tomás Aranda es un futbolista de 19 años que ha sido una figura importante en Boca Juniors.
¿Cuándo ocurrió la lesión?
La lesión ocurrió durante el entrenamiento del miércoles, mientras Aranda realizaba el calentamiento previo a la práctica.
¿Dónde se llevará a cabo el próximo partido de Boca?
Boca Juniors recibirá a Lanús en la Bombonera por el Torneo Clausura.
¿Por qué es importante la lesión de Aranda?
La lesión de Aranda es importante porque representa una baja sensible para el entrenador Rodolfo Arruabarrena y afecta el rendimiento del equipo.