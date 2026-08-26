FOTO: La esposa de Lotocki brindó detalles sobre su rol en la muerte de Cristian Zárate

Buenos Aires, 26 agosto (NA) – Majo Favarón, esposa de Aníbal Lotocki, se presentó este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº17 de la Ciudad de Buenos Aires para declarar como testigo en el juicio por la muerte del paciente Cristian Zárate y durante varias horas dio detalles de su rol como secretaria.

De forma presencial, la mediática comentó que días antes de la operación dialogó con Zárate acerca de la cirugía, de los estudios prequirúrgicos y que fue ella quien le avisó que debía posponerse su entrada al quirófano: "La cirugía era a principios de abril de 2021, pero se postergó porque Aníbal fue contacto estrecho de alguien que tuvo Covid-19".

"Lo llamé para reprogramar la fecha, se mostró muy enojado, me alzó la voz, porque me dijo que estaba apurado, a lo que le respondí que le podíamos devolver la seña, pero se negó", sumó.

La primera en preguntar fue la fiscal María Luz Castany, representante del Ministerio Público Fiscal, quien le consultó desde cuándo Lotocki atendía en CEMECO y si conocía qué cirugías se realizaban allí. En este sentido, Favarón dijo desconocer qué se hacía en el lugar, pero sí respondió que su esposo hacía operaciones en la clínica desde aproximadamente 2019.

Durante las consultas de la fiscalía se exhibieron diversos audios previos a la cirugía y posteriores a la muerte del paciente, conforme a la información a la que accedió la agencia Noticias Argentinas.

En este sentido, la mujer destacó que ni el jueves 15 ni el viernes 16 de abril estuvo en la clínica, pero que sí estaba en constante comunicación con Lotocki, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek y su secretaria Katherine Mailen Francavilla.

En uno de los audios expuestos Favarón habló que después de la operación el paciente estaba alterado, por lo que empezó a hablar con Aníbal y Krzeczek: "Ellos me pasaban la información. Me escribieron para que le consulte a Katherine si conocía algunas cuestiones de Zárate".

Favarón le consultó a la secretaria si sabía si la víctima consumía drogas y no lo había alertado: "El cuadro clínico está bien, lo que sí asimila muy lento la medicación, me dijo Aníbal que te pregunte. No tiene criterio para ser trasladado", advertía el audio.

Luego de la exposición de diversos archivos por parte de la fiscalía, fue el turno de la defensa, que solo consultó cuestiones relacionadas a las respuestas dadas al MPF.

"No evaluaba los estudios prequirúrgicos, cuando me los mandaban, yo los derivaba", destacó la esposa de Lotocki.

En el cierre de la declaración, Favarón se quebró, lo que ocasionó que el cirujano imputado también llore: "Desde el 2009 trabajo con Aníbal, pero él ya tiene más de 30 años de carrera. Nunca había pasado algo así, me conmueve porque trabajo al lado de él y nunca jamás tuvimos que trasladar a un paciente por urgencia".