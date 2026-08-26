Tragedia en el subte: un hombre pierde la vida arrollado por un tren de la Línea A
Ocurrió en la estación Río de Janeiro. El servicio funciona limitado entre Plaza de Mayo y Loria.
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Buenos Aires, 26 de agosto (NA) -- Un hombre falleció este miércoles al ser arrollado por un tren de la Línea A del subte en la estación Río de Janeiro. Tras el incidente, el servicio se encuentra limitado entre las estaciones Plaza de Mayo y Loria.
El personal del SAME llegó al lugar y confirmó el deceso de la víctima, quien presentó "lesiones incompatibles con la vida", según informaron a la Agencia Noticias Argentinas.
En este marco, el subte opera de manera restringida entre las estaciones mencionadas, y no realiza paradas en Congreso.
Por su parte, la empresa Emova emitió un comunicado indicando que se activaron los protocolos preventivos y que sus empleados están en la escena del accidente.
"También están interviniendo los organismos externos competentes. Debido a que la justicia está involucrada y por la sensibilidad del caso, la compañía no puede proporcionar mayores detalles", destacó Emova.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la estación Río de Janeiro?
Un hombre fue arrollado por un tren de la Línea A del subte, resultando en su muerte.
¿Qué se sabe sobre la víctima?
El SAME confirmó que sufrió lesiones que fueron consideradas incompatibles con la vida.
¿Cómo afecta esto al servicio del subte?
El servicio está limitado entre Plaza de Mayo y Loria, sin paradas en Congreso.
¿Qué acciones tomó la empresa Emova?
Emova activó protocolos preventivos y tiene personal en el lugar del accidente.
¿Qué información adicional se tiene sobre el incidente?
Los organismos competentes están interviniendo, y la empresa no puede ofrecer más detalles por cuestiones legales.
[Fuente: Noticias Argentinas]