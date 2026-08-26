FOTO: Tragedia en el subte: un hombre pierde la vida arrollado por un tren de la Línea A

Buenos Aires, 26 de agosto (NA) -- Un hombre falleció este miércoles al ser arrollado por un tren de la Línea A del subte en la estación Río de Janeiro. Tras el incidente, el servicio se encuentra limitado entre las estaciones Plaza de Mayo y Loria.

El personal del SAME llegó al lugar y confirmó el deceso de la víctima, quien presentó "lesiones incompatibles con la vida", según informaron a la Agencia Noticias Argentinas.

En este marco, el subte opera de manera restringida entre las estaciones mencionadas, y no realiza paradas en Congreso.

Por su parte, la empresa Emova emitió un comunicado indicando que se activaron los protocolos preventivos y que sus empleados están en la escena del accidente.

"También están interviniendo los organismos externos competentes. Debido a que la justicia está involucrada y por la sensibilidad del caso, la compañía no puede proporcionar mayores detalles", destacó Emova.