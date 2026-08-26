Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 26 de agosto.
El sorteo número 18873 de la quiniela matutina se realizó el miércoles 26 de agosto a las 15:00, destacando el número 6003, que representa a San Cono. Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 18873 de la quiniela matutina se llevó a cabo el miércoles 26 de agosto a las 15:00. El número a la cabeza fue 6003, que se interpreta tradicionalmente como A primera (San Cono).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6003
2° 7025
3° 7489
4° 5026
5° 4075
6° 4817
7° 5550
8° 0720
9° 9971
10° 9976
11° 9769
12° 1228
13° 7336
14° 8013
15° 4103
16° 9000
17° 3310
18° 0045
19° 0477
20° 1765
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18873 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 26 de agosto a las 15:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 6003, interpretado como A primera (San Cono).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en la página de la quiniela.