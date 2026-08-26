"No es un pase a retiro": qué pasará con los cinco policías desplazados de Río Seco

El Ministerio de Seguridad de Córdoba dispuso el desplazamiento de la cúpula policial del departamento Río Seco, en medio del escándalo por una investigación judicial que acumula 15 imputados por presuntos hechos de abuso sexual y grooming contra adolescentes.

En diálogo exclusivo con Cadena 3, el subjefe de la Policía de Córdoba, Iván Rey, explicó los motivos de la decisión y confirmó que cinco oficiales jefes y superiores dejarán sus actuales funciones.

“Esta determinación se tomó en conjunto con el Ministerio de Seguridad, con la Jefatura de Policía, principalmente, cuando la sociedad pierde la confianza en una institución como es la Policía, creo que los cambios son necesarios”, sostuvo.

El funcionario precisó que el relevo alcanza a la conducción de la Departamental Río Seco, al jefe de la Comisaría, a las jefaturas de las zonas 1 y 2 y al jefe de la CAP.

“Decidimos hacer el relevo de la cúpula de la Departamental de Villa María de Río Seco y también hacemos el relevo de las demás funciones”, explicó Rey.

Según detalló, la medida apunta principalmente a recuperar el vínculo con la comunidad. “La credibilidad de la sociedad en la Policía es fundamental. Cuando se pierde la credibilidad es necesario tomar acciones”, afirmó.

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Qué pasará con los policías desplazados

Uno de los interrogantes planteados durante la entrevista fue qué ocurrirá con los integrantes de la cúpula que fueron removidos y si continuarán formando parte de la Policía de Córdoba.

Rey fue contundente al aclarar que, por ahora, no serán retirados de la fuerza.

“Los desplazados son cinco oficiales jefes y superiores y van a ocupar nuevos destinos. No es un pase a retiro, es simplemente un cambio de destino”, confirmó.

El subjefe explicó que los efectivos tienen alrededor de diez días de licencia anual pendientes y que, una vez finalizado ese período, se definirá dónde continuarán desempeñándose.

“Seguramente estaremos evaluando con el jefe de Policía en estos días. Ahora se van a tomar unos días de licencia anual que tienen pendientes, unos 10 días y posterior a eso ya se harán cargo de su nuevo destino”, señaló.

Sin embargo, aclaró que los cambios de destino no impiden que eventualmente puedan existir sanciones si una investigación determina responsabilidades.

“El órgano de investigación administrativa es el Tribunal de Conducta, que nos va a informar y va a tomar decisiones con respecto a si va a tomar alguna medida como un pase a situación pasiva o alguna situación con... o hasta si las responsabilidades son graves, puede haber hasta destituciones”, indicó.

La denuncia de 2020 que quedó bajo investigación

Uno de los puntos más sensibles de la causa es una denuncia presentada en 2020 contra uno de los principales acusados, que habría quedado sin avanzar en una dependencia policial de Río Seco.

Consultado por Cadena 3 sobre por qué esa denuncia no prosperó y si pudo haber cambiado el curso de los acontecimientos, Rey evitó responsabilizar de manera anticipada a los funcionarios involucrados.

“Creo que esa respuesta está en una investigación y sería medio imprudente dar una opinión con respecto a lo que me está preguntando”, respondió.

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El subjefe explicó cómo debería actuar la Policía cuando recibe una denuncia en el interior provincial. Según detalló, en esas localidades la toma de denuncias todavía está a cargo, en la mayoría de los casos, de policías que cumplen funciones de sumariantes.

Una vez recibida la denuncia, explicó, “inmediatamente se comunica lo denunciado a la fiscalía interviniente por medio de su secretario, prosecretario y del cual el fiscal determina qué comisiones, qué instrucciones da para esa denuncia”.

Entre esas medidas pueden encontrarse la toma de testimonios, pericias y registros fotográficos, entre otras diligencias.

En referencia específica al caso de Río Seco, Rey reconoció: “Eso es lo que pasó con este caso. Se dieron instrucciones y evidentemente no se cumplieron; es lo que está investigando la doctora Cepede”.

Rey también explicó que la Policía dio intervención al organismo encargado de analizar las posibles responsabilidades administrativas de los efectivos.

“En la faz administrativa tenemos un órgano que es independiente a la Policía, que es el Tribunal de Conducta de la Policía y de las Fuerzas Penitenciarias”, señaló.

Según indicó, cuando la conducción policial tomó conocimiento de la situación, informó al organismo correspondiente para que evaluara las actuaciones.

“Ni bien tomamos conocimiento de esta situación, le dimos participación a los órganos correspondientes, tanto judiciales como administrativos”, afirmó.

Mientras el Tribunal de Conducta analizará eventuales faltas dentro de la fuerza, la fiscalía tendrá a su cargo determinar si existieron responsabilidades penales.

“En la faz judicial es la fiscal Cepede con la investigación judicial. Las responsabilidades por delitos, las decisiones las va a ir tomando la fiscal”, explicó.

Un policía detenido por grooming

La causa también alcanzó a un integrante activo de la Policía de Córdoba. Se trata de Juan Cruz Ceja Bustamante, quien fue detenido e imputado por grooming en el marco de la investigación.

El agente cumplía funciones en la División Motos, en la ciudad de Córdoba, y es oriundo del norte provincial.

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Consultado sobre la posibilidad de que otros policías puedan quedar involucrados, Rey manifestó su rechazo ante cualquier eventual participación de miembros de la fuerza en delitos.

“Sí, la indignación en primer momento de tener policías que participen o en comisiones de delitos, en cualquiera del tipo de delito”, expresó.

Sobre la situación procesal del agente, aclaró: “No sé si está confirmado el tema del abuso sexual, pero de todas formas, lo que produce a uno como policía, conductor de la fuerza y como padre también, es indignación”.

El subjefe sostuvo que la investigación debe avanzar sin distinciones para determinar todas las responsabilidades.

“Por supuesto, la fiscal Cepede tiene que ir a fondo con todos los responsables, sean o no policías, y tomar las decisiones y las medidas que sean las necesarias”, concluyó.

Tras el desplazamiento de la conducción anterior, la Policía designó al comisario inspector Pablo Allendes como nuevo jefe de la Departamental Río Seco.

Rey destacó su trayectoria y aseguró que cuenta con una “foja de conducta intachable”. Además, explicó que actualmente se desempeñaba como segundo jefe en otra departamental de la ciudad de Córdoba y que a fin de año estaría en condiciones de ascender a comisario mayor.

El segundo jefe será el comisario inspector Miguel Silk.

Para Rey, el objetivo del recambio es recuperar la confianza de los vecinos. “Tomar acciones para poder recobrar y poder tener confianza sociedad con la Policía y la Policía con la sociedad”, resumió.

Entrevista de Ahora País.