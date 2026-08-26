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Desplazan a la cúpula policial de Río Seco tras el escándalo por abusos y grooming

El ministro Juan Pablo Quinteros removió a las autoridades departamentales para dar una "señal de cambio" ante la pérdida de credibilidad institucional.

26/08/2026 | 11:14Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El Ministerio de Seguridad de Córdoba dispuso el descabezamiento de la cúpula policial del departamento Río Seco en el marco de la investigación por abusos sexuales y grooming contra menores en la región. 

La medida implica la salida inmediata del director de la departamental, del subdirector y de los jefes de las zonas 1 y 2 a cargo de la comisaría de Villa de María de Río Seco.

En lugar del saliente jefe policial, la cartera de seguridad designó al comisario mayor Pablo Sebastián Allende para asumir la conducción de la departamental. 

Según confirmó el ministro Juan Pablo Quinteros, la reestructuración responde a la profunda desconfianza generada en la comunidad frente a los hechos de público conocimiento, que ya cuentan con 15 imputados14 de ellos detenidos—, entre los que figuran un agente policial en actividad y un exasesor del legislador oficialista Ramón Flores.

En paralelo a los relevos, Quinteros solicitó al Tribunal de Conducta Policial que investigue una denuncia del año 2020 contra uno de los principales acusados, la cual habría sido cajoneada en dependencias locales. 

La causa judicial, a cargo de la fiscal Analía Cepede, continúa con diligencias activas tras la incorporación del testimonio de una cuarta víctima que derivó en las últimas detenciones.

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Lectura rápida

¿Qué medida tomó el Ministerio de Seguridad de Córdoba? El descabezamiento de la cúpula policial del departamento Río Seco.

¿Quién asumirá la conducción de la departamental? El comisario mayor Pablo Sebastián Allende.

¿Cuántos imputados hay en la causa? Hay 15 imputados, de los cuales 14 están detenidos.

¿Quién es el ministro que confirmó la reestructuración? El ministro Juan Pablo Quinteros.

¿Qué denuncia se investiga en paralelo? Una denuncia del año 2020 contra uno de los principales acusados.

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