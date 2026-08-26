Detienen a tres líderes de Los Lobos en Ecuador por vínculos con un cártel mexicano

FOTO: Detienen en Ecuador a tres presuntos jefes del grupo criminal Los Lobos vinculados a cártel mexicano

QUITO — La policía de Ecuador llevó a cabo el miércoles un operativo que resultó en la detención de tres supuestos líderes de la organización criminal Los Lobos, la cual se dedica a la introducción de drogas desde Colombia y su exportación en colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación mexicano, según informaron las autoridades.

Durante la operación, que abarcó cinco provincias, participaron 300 efectivos policiales y una treintena de fiscales. Además de los tres arrestados, se detuvieron a otras 42 personas vinculadas a esta organización, entre ellas dos ciudadanos mexicanos, detalló la policía en un comunicado.

En el transcurso de la operación, se confiscaron una avioneta, combustible de aviación, cinco vehículos cargados con cerca de una tonelada de drogas, un millón de dólares y diversas armas, entre otros elementos, añadieron las autoridades.

Los Lobos es considerada una de las bandas criminales más peligrosas del país, con miles de integrantes distribuidos en todo el territorio ecuatoriano.

El comandante de la policía, general Pablo Dávila, afirmó que esta operación representa "un duro golpe para Los Lobos", quienes, en coordinación con el Cártel Jalisco Nueva Generación, se dedican a actividades delictivas como extorsión, minería ilegal, sicariato y tráfico de sustancias.

El ministro del Interior, John Reimberg, subrayó que en esta operación también se inhabilitaron dos pistas aéreas clandestinas utilizadas para el envío de drogas a México. En lo que va del año, la policía ha incautado 110 toneladas de drogas, principalmente cocaína, destacó el ministro.

Las autoridades han indicado que el territorio ecuatoriano es utilizado como un centro logístico del narcotráfico, donde se acumula, almacena y distribuye droga, principalmente hacia Estados Unidos.