Femicidio en una farmacia: imputan a Banchero y la defensa pondrá el foco en su salud mental

Martín Banchero afrontará este miércoles a las 14 una audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal de Rosario por el femicidio de Carina Candelas, ocurrido el pasado 19 de agosto dentro de una farmacia ubicada en Dorrego y Zeballos. La fiscal de la Unidad de Femicidios, María Laura Riccardo, estará a cargo de la acusación.

Según la reconstrucción de la investigación, Banchero llegó al local donde trabajaba su expareja, preguntó por ella y se dirigió directamente al depósito, donde la atacó con un cuchillo. Una compañera intentó intervenir, pero no pudo detener la agresión. El hombre escapó del lugar y fue detenido aproximadamente diez minutos después en el edificio donde vivía, en Colón al 2000.

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La fiscal Riccardo señaló que Banchero no tenía denuncias previas por violencia de género, aunque indicó que desde la separación, ocurrida en diciembre pasado, habría existido un hostigamiento constante hacia Candelas. La investigación también determinó que las cámaras registraron al acusado salir de la farmacia y dirigirse posteriormente hacia su domicilio.

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Uno de los principales puntos que se debatirá durante la audiencia será el estado de salud mental del acusado. Su defensa, encabezada por el abogado particular Mariano Ríos Artacho, buscará plantear su inimputabilidad a partir de antecedentes psiquiátricos y un cuadro de bipolaridad. El planteo será rechazado por la Fiscalía y la querella, que sostienen que Banchero comprendía sus actos y que existió una planificación previa.

La querella, representada por el abogado Ignacio Carbone, acompañará la acusación por femicidio, mientras que la defensa intentará demostrar que el acusado no estaba en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos al momento del ataque.