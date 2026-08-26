Vecinos retuvieron a un hombre acusado de intentar robar un comercio en San Juan al 3400
El episodio ocurrió este miércoles al mediodía, frente al club Unión y Progreso. El hombre quedó a disposición de las autoridades.
26/08/2026 | 14:07Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Patrullero de la provincia de Santa Fe.
Vecinos retuvieron este miércoles a un hombre que habría intentado robar en un comercio ubicado en San Juan al 3400, frente al club Unión y Progreso, en Rosario. El hecho ocurrió cerca de las 13.25.
Según informaron fuentes policiales, desde el lugar dieron aviso sobre la situación y, al arribar un móvil, los agentes procedieron a aprehender al sospechoso. La intervención quedó a cargo de personal de la comisaría 13ª.
El hombre quedó a disposición de las autoridades, mientras se investigan las circunstancias del intento de robo. La situación generó la intervención de los vecinos, que lograron retenerlo hasta la llegada de la Policía.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Rosario? Vecinos retuvieron a un hombre que intentó robar en un comercio.
¿Quiénes estuvieron involucrados? Los vecinos retuvieron al sospechoso y la Policía aprehendió al hombre.
¿Cuándo sucedió el hecho? El incidente ocurrió este miércoles cerca de las 13.25.
¿Dónde tuvo lugar el intento de robo? En un comercio ubicado en San Juan al 3400, frente al club Unión y Progreso.
¿Cómo se desarrolló la situación? Los vecinos intervinieron y retuvieron al hombre hasta la llegada de la Policía.