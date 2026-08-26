Vecinos retuvieron a un hombre acusado de intentar robar un comercio en San Juan al 3400

Vecinos retuvieron este miércoles a un hombre que habría intentado robar en un comercio ubicado en San Juan al 3400, frente al club Unión y Progreso, en Rosario. El hecho ocurrió cerca de las 13.25.

Según informaron fuentes policiales, desde el lugar dieron aviso sobre la situación y, al arribar un móvil, los agentes procedieron a aprehender al sospechoso. La intervención quedó a cargo de personal de la comisaría 13ª.

El hombre quedó a disposición de las autoridades, mientras se investigan las circunstancias del intento de robo. La situación generó la intervención de los vecinos, que lograron retenerlo hasta la llegada de la Policía.