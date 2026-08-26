Zanetti, Cambiasso y Pastore defienden la gestión de Gianni Infantino en la FIFA

Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- Javier Zanetti, Esteban Cambiasso y Javier Pastore expresaron su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a través de publicaciones en sus cuentas de Instagram.

Según la información recabada, los exfutbolistas argentinos resaltaron la gestión de Infantino en la última década, en respuesta a un grupo de leyendas del fútbol que había demandado cambios profundos en la dirección del organismo internacional.

Las publicaciones resultaron llamativas, dado que los tres utilizaron prácticamente el mismo mensaje, aunque cada uno lo presentó con diferentes diseños y, en el caso de Pastore, en italiano.

"En los últimos diez años, hemos sido testigos de la labor realizada por la FIFA y el presidente Infantino para lograr una representación de los futbolistas en el mundo del fútbol, algo que antes no existía", comienza el texto de Zanetti.

El mensaje subraya que tanto jugadores activos como retirados han logrado, durante esta gestión, "voz y un lugar" mediante su participación en comités, proyectos y grupos de trabajo, asegurando que sus opiniones son escuchadas en el organismo.

"Muchas iniciativas en beneficio del fútbol se moldean gracias a nuestras reflexiones, ideas, planes y participación", continúa el mensaje.

Cambiasso, por su parte, publicó una versión casi idéntica y afirmó que en este período pudieron comprobar "cómo el fútbol puede transformar vidas, mejorar las sociedades y aumentar las oportunidades para todos a nivel mundial".

Los tres concluyeron sus mensajes comprometiéndose a continuar apoyando la evolución del fútbol durante la última década, en clara referencia al tiempo que Infantino lleva al frente de la FIFA.

Este respaldo se suma a una serie de pronunciamientos similares de figuras como Cafú, Roberto Carlos, Christian Vieri, Marco Materazzi, Pepe, Felipe Melo y Fabio Cannavaro, entre otros.

El apoyo argentino se produce en un contexto de intensa disputa política en torno a Infantino, cuyo liderazgo fue cuestionado tras una polémica propuesta de permitir la participación de inversores privados en los derechos comerciales de futuras Copas del Mundo, iniciativa que finalmente fue retirada ante el rechazo generalizado.

Días antes, otro grupo de exfutbolistas había emitido una carta con un mensaje completamente opuesto.

Entre ellos se encontraban Emmanuel Petit, Robert Pirès, Bixente Lizarazu, Mikaël Silvestre, Olivier Dacourt, Didier Drogba y Juan Sebastián Verón, quienes criticaron el modelo de conducción de la FIFA y demandaron un "cambio necesario" para devolver mayor participación a futbolistas e hinchas en la toma de decisiones.

Así, el debate que inicialmente involucraba a federaciones y dirigentes se ha expandido a una división pública entre algunas de las grandes figuras retiradas del fútbol mundial.

Mientras un grupo de leyendas pide un cambio en la FIFA, Zanetti, Cambiasso y Pastore se posicionan a favor de los diez años de gestión de Infantino.