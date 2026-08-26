Senadores de EE.UU. buscan soluciones para evitar recortes al Seguro Social en 2032

FOTO: Dos senadores de EEUU -- uno demócrata y uno republicano -- tratan de salvar Seguro Social

WASHINGTON — En un esfuerzo por proteger a decenas de millones de beneficiarios del Seguro Social, los senadores Dick Durbin (demócrata) y Bill Cassidy (republicano) han iniciado una iniciativa que podría prevenir un recorte del 22% en las prestaciones a partir de 2032.

Este esfuerzo, que se considera uno de los más arriesgados en el ámbito político, es liderado por dos legisladores que se encuentran en la etapa final de sus carreras. "Llevamos en esto seis años, ocho años, es increíble cuánto tiempo he estado en ello", comentó Cassidy. "Pero Durbin se me acercó y me dice: 'Bill, pronto dejaré el Senado. Tenemos que intentarlo'".

La propuesta para proteger el Seguro Social es una de las pocas iniciativas formales presentadas en este Congreso. Aunque ha tenido escaso respaldo, se plantea como un inicio para un problema que se abordará en el próximo Congreso y por el futuro presidente. La presión para actuar aumentará conforme se acerque 2032.

Proyecto busca 50 años de solvencia del Seguro Social

El proyecto que promueven Durbin y Cassidy no propone una solución inmediata, sino que establece un proceso para que el Congreso actúe. Solicita que la Junta Asesora del Seguro Social recopile opiniones del público y presente un borrador de legislación que garantice la solvencia del fondo fiduciario de jubilación durante al menos 50 años.

Una vez elaborado, el proyecto sería presentado por los líderes de la mayoría del Senado y la Cámara de Representantes. Si estos no lo hacen, cualquier miembro podría patrocinarlo, y luego se enviaría a los comités correspondientes para su discusión y posible enmienda.

Aunque la iniciativa no ofrece una solución definitiva para el Seguro Social, ha enfrentado críticas. Cassidy expresó su frustración, mencionando que algunos en el Congreso prefieren no abordar el tema. "Para algunas personas, el momento de hacer algo por el Seguro Social es nunca", afirmó.

Por su parte, la organización AARP se ha manifestado en contra del proyecto, argumentando que podría acelerar cambios perjudiciales al Seguro Social al limitar el tipo de enmiendas que se pueden presentar.

Otro proyecto propone un fondo de inversión

Además, Cassidy tiene una propuesta en conjunto con el senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, que contempla la creación de un fondo de 1,5 billones de dólares. Este fondo se invertiría en acciones y otros activos de mayor riesgo durante 75 años, buscando generar ingresos para el Seguro Social.

A pesar de que Cassidy argumenta que este fondo podría cubrir aproximadamente dos tercios del déficit proyectado del Seguro Social, expertos advierten que se trataría de una apuesta arriesgada.

Proponen eliminar el tope del impuesto sobre la nómina

En otro frente, los senadores Elizabeth Warren y Bernie Moreno han propuesto eliminar el tope del impuesto sobre la nómina del Seguro Social, lo que podría generar más de 3,2 billones de dólares para el fondo fiduciario en una década. Esta propuesta ha encontrado oposición entre grupos conservadores, que advierten sobre las repercusiones económicas de un aumento de impuestos.

Otros proponen aumentar prestaciones

Finalmente, algunos legisladores están impulsando proyectos que no solo eliminarían el tope del impuesto sobre la nómina, sino que también incrementarían las prestaciones del Seguro Social. Esta iniciativa busca aumentar los pagos anuales a los beneficiarios y ajustar el costo de vida.