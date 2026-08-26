Cangrejo verde: de plaga invasora a manjar en Nueva Inglaterra

FOTO: La lucha contra el cangrejo verde: de plaga invasora a marisco premium en Nueva Inglaterra

YORK, Maine, EE.UU. — Con el sol asomando sobre el río York, Mike Masi y sus pasantes revisan un cargamento de cangrejos verdes europeos, un crustáceo que ha sido históricamente menospreciado en la región. Su objetivo es clasificar aquellos que, al desprenderse de su caparazón duro, revelan una carne más blanda, apreciada por su textura en los restaurantes locales.

La clave está en identificar a los cangrejos que están a punto de mudar, ya que estos pueden venderse a un precio mucho mayor: Masi puede obtener 3 dólares por cangrejo blando, comparado con los 8 centavos que recibiría por uno de caparazón duro. Además, al recolectarlos, ayuda a mitigar el daño que esta especie invasora causa en el ecosistema oceánico.

"Casi todo el mundo los odia, y nosotros tratamos de convertirlos en un producto premium de mariscos", afirma Masi, cuyo negocio, shell+claw, es pionero en la comercialización de estos cangrejos.

La historia del cangrejo verde, conocido científicamente como Carcinus maenas, se remonta a su llegada desde Europa a la Costa Este en las aguas de lastre de los barcos. Con poblaciones que alcanzan decenas de millones, este crustáceo desplaza a otras especies locales y causa estragos en los ecosistemas marinos, afectando la industria de mariscos en la región, que pierde decenas de millones de dólares cada año.

El pescador de almejas Chad Coffin ha notado el impacto en su captura, que ha disminuido drásticamente. En 1978, los desembarques de almeja de concha blanda superaban los 3,6 millones de kilogramos, mientras que en 2025 apenas alcanzaron los 572.644 kilogramos.

El cambio climático favorece a los cangrejos

Los cangrejos verdes han prosperado gracias al calentamiento de las aguas, resultado del cambio climático. Pueden sobrevivir a los inviernos de Nueva Inglaterra y se adaptan a diversos hábitats, lo que les permite multiplicarse rápidamente, ya que una hembra puede liberar hasta 185.000 huevos anualmente.

"Son unos bichitos realmente muy resistentes", asegura Carolyn Tepolt, bióloga evolutiva del Instituto Oceanográfico Woods Hole, quien ha investigado sobre estos cangrejos durante dos décadas.

La pesca de cangrejo a gran escala sigue siendo esquiva

A pesar de los esfuerzos por reducir la población de cangrejos verdes en Nueva Inglaterra, la captura comercial sigue siendo escasa. Aunque cada vez más restaurantes ofrecen cangrejo verde, la infraestructura para procesar y llevarlos al mercado es insuficiente. Según Marissa McMahan, vicepresidenta de pesquerías en Manomet Conservation Sciences, hay gran potencial para la captura, pero los pescadores enfrentan dificultades logísticas.

Recientemente, algunos estados han comenzado a implementar medidas para facilitar la pesca, como la aprobación de licencias de pesca de cangrejo verde a bajo costo. Sin embargo, la falta de apoyo gubernamental significativo persiste, limitando el crecimiento de esta industria.

A pesar de los obstáculos, el interés por el cangrejo verde está en aumento. Desde 2021, ha habido un crecimiento notable en los restaurantes que ofrecen este crustáceo, con platos innovadores que destacan su sabor distintivo.

En el restaurante PAGU, en Cambridge, Massachusetts, se utiliza cangrejo verde en diversas preparaciones, desde sándwiches hasta sopas. La chef Tracy Chang resalta su sabor único, que es más profundo y rico en comparación con otras variedades de cangrejo.

Sin embargo, la captura industrial de cangrejo verde aún se siente lejana. Masi continúa su labor manual, revisando miles de cangrejos en busca de aquellos listos para ser comercializados. Su negocio, aunque en crecimiento, sigue siendo pequeño, y él espera que el interés por el cangrejo verde finalmente lo convierta en un negocio rentable.