El SEMM suma dos funciones clave: permitirá denunciar "naranjitas" y encontrar lugares libres

La aplicación del Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) incorporará dos nuevas funciones que buscan facilitar el estacionamiento y mejorar la seguridad en las calles de la ciudad de Córdoba. Desde el 4 de septiembre, la herramienta permitirá conocer dónde hay espacios disponibles para dejar el auto y también contará con un botón para reportar situaciones irregulares directamente al 911.

El anuncio fue anticipado en Viva la Radio por Alejandro Bustos, a partir de declaraciones de Ignacio Gei, secretario de Ciudad Inteligente y Transformación Digital de la Municipalidad de Córdoba.

El sistema ya superó el millón de activaciones y, según explicó el funcionario, la mayoría de los usuarios utiliza la aplicación para realizar el estacionamiento medido.

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La app avisará dónde hay lugares para estacionar

Una de las principales novedades estará vinculada con uno de los problemas más frecuentes para quienes circulan por las zonas céntricas: encontrar un lugar disponible para estacionar.

La Municipalidad ya desarrolló una herramienta que permite conocer la cantidad de vehículos estacionados en cada cuadra. Con esa información, el sistema identifica las calles con menor ocupación y las representa internamente con distintos niveles de disponibilidad.

El próximo paso será llevar esa información directamente al usuario.

De esta manera, cuando una persona se acerque a una zona determinada, la aplicación podrá indicarle qué cuadras tienen mayores posibilidades de contar con espacios libres, evitando que tenga que recorrer varias calles hasta encontrar un lugar.

“Eso ya lo tenemos desarrollado, todavía no lo pusimos en producción, pero va a ser en los próximos días”, explicó Gei.

La función apunta especialmente a sectores con alta circulación y demanda de estacionamiento, como el Centro, General Paz, Nueva Córdoba y Observatorio.

También permitirá denunciar a los “naranjitas”

La segunda incorporación estará relacionada con la seguridad y el control del estacionamiento.

Ante los reportes de vecinos que todavía detectan la presencia de personas que se presentan como “naranjitas” en determinados horarios y lugares, la Municipalidad prepara un botón dentro de la aplicación para realizar una denuncia o aviso.

Según aclaró Gei, no se tratará de un botón de pánico. Su funcionamiento será más específico: permitirá generar automáticamente un registro y enviar el aviso al 911.

“Estamos incorporando a la aplicación un botón que no es un botón de pánico, es un botón que automáticamente genera ese registro y se lo pasa al 911”, explicó el funcionario.

La herramienta permitirá así comunicar una situación irregular sin necesidad de abandonar la aplicación para realizar el llamado telefónico.

Más de un millón de activaciones del estacionamiento medido

El SEMM ya superó el millón de activaciones desde su implementación. De acuerdo con los datos difundidos por la Municipalidad, el mayor movimiento se registra durante las primeras horas de la jornada, especialmente entre las 8 y las 10 de la mañana.

El Centro concentra la mayor cantidad de operaciones, seguido por sectores como barrio General Paz y Nueva Córdoba.

Actualmente, aproximadamente el 75% de los usuarios realiza las activaciones a través de la aplicación, mientras que el resto utiliza el sistema de pago mediante código QR.

Según explicó Bustos, una parte importante de quienes utilizan el QR son personas que concurren a recitales, espectáculos deportivos y otros eventos, y que optan por ese mecanismo sin descargar la aplicación.

Las dos nuevas funciones estarán disponibles desde el 4 de septiembre

Las modificaciones forman parte de una nueva etapa del sistema de estacionamiento controlado y serán presentadas oficialmente por la Municipalidad.

A partir del 4 de septiembre, la actualización permitirá:

• Consultar dónde hay espacios disponibles para estacionar.

• Recibir indicaciones hacia cuadras con menor ocupación.

• Reportar la presencia de “naranjitas” u otras situaciones irregulares.

• Enviar automáticamente el aviso al 911 desde la aplicación.

La expectativa oficial es que estas herramientas permitan reducir el tiempo que los conductores pasan buscando estacionamiento y, al mismo tiempo, facilitar la comunicación con las autoridades ante situaciones que requieran intervención policial.

Informe de Alejandro Bustos.