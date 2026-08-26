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Lo importante de que los chicos farmeen aura: "Todo lo que rompa con el individualismo, está bien”

La psicopedagoga Liliana González habló sobre la juntada que se llevó a cabo este fin de semana en varios puntos de la ciudad.

26/08/2026 | 17:15Redacción Cadena 3

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La especialista en educación, Liliana González, resaltó la relevancia de la socialización cara a cara en el ámbito educativo. "El hecho social es lo más importante", afirma, refiriéndose a actividades que fomentan la interacción entre jóvenes.

La psicopedagoga menciona que, aunque algunos celulares estaban presentes en una reciente reunión, la mayoría de los jóvenes se desconectaron de las pantallas. "Daba gusto saber que habían salido de la habitación, del cuarto, del sillón", expresa, enfatizando la necesidad de encuentros físicos.

La especialista sugiere que estas experiencias pueden llevar a la formación de amistades y proyectos. "Ojalá lo encuentren y ese sea el proyecto de vida que tengan", añade, instando a no etiquetar a los jóvenes que buscan socializar.

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González recuerda que en su infancia y la de sus hijos, las reuniones en casa eran comunes. "Mis chicos iban y venían en bici o caminando a la casa de sus amigos", señala, contrastando con la actualidad donde los jóvenes dependen de sus padres para salir.

La especialista anima a los padres a promover espacios de socialización en las escuelas. "Es tan lindo estudiar con otro, es tan lindo plantearse un problema y ver cómo llega cada uno al resultado", dice, abogando por el trabajo en equipo.

Además, propone la implementación de juegos de mesa y actividades grupales en los recreos. "Todo lo que rompa con el individualismo viene muy bien", asegura, destacando la importancia de la interacción entre los estudiantes.

Informe de Liliana González.

Lectura rápida

¿Qué resalta Liliana González sobre la educación? La importancia de la socialización cara a cara en el ámbito educativo.

¿Quién es Liliana González? Una especialista en educación que enfatiza la relevancia de la interacción social entre jóvenes.

¿Cuándo se mencionó el uso de celulares? Durante una reciente reunión donde la mayoría de los jóvenes se desconectaron de las pantallas.

¿Dónde se sugiere promover la socialización? En las escuelas, fomentando espacios para el trabajo en equipo.

¿Por qué son importantes los encuentros físicos? Porque fomentan la formación de amistades y proyectos, y ayudan a los jóvenes a desconectarse del individualismo.

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