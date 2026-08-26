Brutal femicidio en una farmacia de Rosario: imputaron al acusado y seguirá preso
La medida fue resuelta durante una audiencia imputativa realizada este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El crimen fue el pasado 19 de agosto, en un comercio céntrico por la mañana.
26/08/2026 | 17:07Redacción Cadena 3
FOTO: Farmacia donde fue apuñalada la mujer en pleno centro de Rosario.
FOTO: Centro de justicia penal
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Audio. Femicidio en una farmacia de Rosario: imputaron al acusado y seguirá preso.
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La Justicia de Rosario dispuso este miércoles la prisión preventiva efectiva de M. B., de 55 años, acusado como autor del femicidio de Carina Candelas, ocurrido el pasado 19 de agosto en el interior de un local comercial tipo farmacia ubicado en la zona de las calles Dorrego y Zeballos.
La medida fue resuelta durante una audiencia imputativa realizada este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La fiscal Laura Riccardo, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional Segunda Rosario, le atribuyó al acusado el delito de homicidio triplemente calificado, por haber sido cometido contra una persona con quien mantuvo una relación de pareja, por alevosía y por mediar violencia de género, en grado consumado y en calidad de autor.
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La jueza de primera instancia Carrara, tuvo por formalizada la audiencia y resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía, disponiendo la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.
El ataque
De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 19 de agosto, alrededor de las 9.30. Según la investigación, M. B. llegó a bordo de un automóvil Citroën hasta una farmacia ubicada en la intersección de Dorrego y Zeballos. La Fiscalía sostiene que llevaba consigo un cuchillo de cocina con mango de plástico negro y una hoja de aproximadamente 25 centímetros.
Una vez dentro del comercio, el acusado se habría dirigido hacia el sector de administración y depósito, ubicado en la parte posterior del local, donde se encontraba trabajando Candelas. Según la imputación, la mujer estaba sentada de espaldas a la entrada y desayunaba en su escritorio.
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Ignacio Carbone, abogado de la familia de la víctima, Carina Candelas, reveló que hubo "antecedentes" e "incidentes" previos al crimen.
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Siempre de acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, M. B. la habría sorprendido y comenzado a exigirle explicaciones a los gritos por supuestas infidelidades. Mientras la víctima intentaba calmar la situación, el hombre la habría tomado del cabello y arrojado violentamente al piso para luego atacarla con el cuchillo.
La agresión continuó hasta que una empleada del comercio escuchó los gritos de auxilio y acudió al lugar. Según la acusación, la trabajadora intervino para intentar detener el ataque y se abalanzó sobre el agresor.
Como consecuencia de las múltiples heridas provocadas con el arma blanca, Candelas sufrió lesiones de carácter fatal, principalmente en la zona del tórax y el abdomen.
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El abogado Mariano Ríos Artacho confirmó en Cadena 3 Rosario que el acusado permanece internado y será evaluado antes de la audiencia prevista para este martes.
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Tras el ataque, el acusado habría arrojado el cuchillo y escapado del comercio por calle Zeballos a bordo del Citroën. Minutos después, fue aprehendido por personal policial en un edificio ubicado en la zona de calle Colón al 2000, donde residía.
La investigación continúa bajo la dirección de la Fiscalía, mientras M. B. permanecerá detenido en prisión preventiva efectiva a disposición de la Justicia
Informe de Agostina Meneghetti.
Lectura rápida
¿Qué medida tomó la Justicia de Rosario? Dispusieron la prisión preventiva efectiva de M. B. por el femicidio de Carina Candelas.
¿Quién es el fiscal del caso? La fiscal Laura Riccardo de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas.
¿Cuándo ocurrió el femicidio? El femicidio ocurrió el 19 de agosto a las 9.30.
¿Dónde tuvo lugar el crimen? En una farmacia en la intersección de Dorrego y Zeballos.
¿Cómo fue el ataque? M. B. atacó a Candelas con un cuchillo tras exigirle explicaciones por supuestas infidelidades.