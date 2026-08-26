Brutal femicidio en una farmacia de Rosario: imputaron al acusado y seguirá preso

FOTO: Farmacia donde fue apuñalada la mujer en pleno centro de Rosario.

La Justicia de Rosario dispuso este miércoles la prisión preventiva efectiva de M. B., de 55 años, acusado como autor del femicidio de Carina Candelas, ocurrido el pasado 19 de agosto en el interior de un local comercial tipo farmacia ubicado en la zona de las calles Dorrego y Zeballos.

La medida fue resuelta durante una audiencia imputativa realizada este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La fiscal Laura Riccardo, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional Segunda Rosario, le atribuyó al acusado el delito de homicidio triplemente calificado, por haber sido cometido contra una persona con quien mantuvo una relación de pareja, por alevosía y por mediar violencia de género, en grado consumado y en calidad de autor.

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La jueza de primera instancia Carrara, tuvo por formalizada la audiencia y resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía, disponiendo la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

El ataque

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 19 de agosto, alrededor de las 9.30. Según la investigación, M. B. llegó a bordo de un automóvil Citroën hasta una farmacia ubicada en la intersección de Dorrego y Zeballos. La Fiscalía sostiene que llevaba consigo un cuchillo de cocina con mango de plástico negro y una hoja de aproximadamente 25 centímetros.

Una vez dentro del comercio, el acusado se habría dirigido hacia el sector de administración y depósito, ubicado en la parte posterior del local, donde se encontraba trabajando Candelas. Según la imputación, la mujer estaba sentada de espaldas a la entrada y desayunaba en su escritorio.

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Siempre de acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, M. B. la habría sorprendido y comenzado a exigirle explicaciones a los gritos por supuestas infidelidades. Mientras la víctima intentaba calmar la situación, el hombre la habría tomado del cabello y arrojado violentamente al piso para luego atacarla con el cuchillo.

La agresión continuó hasta que una empleada del comercio escuchó los gritos de auxilio y acudió al lugar. Según la acusación, la trabajadora intervino para intentar detener el ataque y se abalanzó sobre el agresor.

Como consecuencia de las múltiples heridas provocadas con el arma blanca, Candelas sufrió lesiones de carácter fatal, principalmente en la zona del tórax y el abdomen.

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Tras el ataque, el acusado habría arrojado el cuchillo y escapado del comercio por calle Zeballos a bordo del Citroën. Minutos después, fue aprehendido por personal policial en un edificio ubicado en la zona de calle Colón al 2000, donde residía.

La investigación continúa bajo la dirección de la Fiscalía, mientras M. B. permanecerá detenido en prisión preventiva efectiva a disposición de la Justicia

Informe de Agostina Meneghetti.