Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 26 de agosto.
El sorteo número 31598 de la quiniela vespertina se realizó el miércoles 26 de agosto a las 18:00, destacando el número 1513 en la primera posición, conocido como "A primera (La Yeta)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 31598 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el miércoles 26 de agosto a las 18:00, destacando el número a la cabeza 1513, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Yeta).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1513
2° 9629
3° 4647
4° 1888
5° 6486
6° 0209
7° 4283
8° 2186
9° 7514
10° 1679
11° 8000
12° 7897
13° 8972
14° 5249
15° 8906
16° 6237
17° 6934
18° 5623
19° 7075
20° 2773
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31598 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 26 de agosto a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 1513, conocido como "A primera (La Yeta)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
En los medios de comunicación y sitios oficiales de lotería.