Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 26 de agosto.

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El sorteo número 31598 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el miércoles 26 de agosto a las 18:00, destacando el número a la cabeza 1513, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Yeta).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1513

2° 9629

3° 4647

4° 1888

5° 6486

6° 0209

7° 4283

8° 2186

9° 7514

10° 1679

11° 8000

12° 7897

13° 8972

14° 5249

15° 8906

16° 6237

17° 6934

18° 5623

19° 7075

20° 2773