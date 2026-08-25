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La autopsia reveló cómo murió el abogado condenado por el femicidio de su esposa en Salta

José Eduardo "Jota" Figueroa fue hallado sin vida durante la tarde del lunes 24 de agosto en el pabellón F de la Unidad Carcelaria N°1.

25/08/2026 | 15:34Redacción Cadena 3

Perspectiva Salta

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José Eduardo Figueroa había sido condenado por el femicidio de su esposa en El Tipal.

FOTO: José Eduardo Figueroa había sido condenado por el femicidio de su esposa en El Tipal.

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El informe preliminar de la autopsia determinó que José Eduardo "Jota" Figueroa, condenado a prisión perpetua por el femicidio de su esposa Mercedes Kvedaras, murió por asfixia por ahorcamiento en la cárcel de Villa Las Rosas, en Salta.

Figueroa fue hallado sin vida durante la tarde del lunes 24 de agosto en la celda que ocupaba en el pabellón F de la Unidad Carcelaria N°1. Cumplía allí la condena impuesta meses atrás por el crimen ocurrido en agosto de 2023 en el barrio privado El Tipal.

Tras conocerse el fallecimiento, tomó intervención el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, quien se trasladó hasta el establecimiento penitenciario y ordenó las primeras medidas para determinar qué ocurrió.

Personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabajó en el lugar y posteriormente el cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense para la realización de la autopsia médico-legal.

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/Fin Código Embebido/

Los primeros resultados establecieron como causa de muerte una asfixia por ahorcamiento, aunque la investigación continúa para reconstruir las circunstancias en las que se produjo el episodio.

La Fiscalía precisó que el caso se investiga bajo el protocolo establecido para las muertes potencialmente sospechosas. 

La normativa provincial dispone que, incluso cuando inicialmente un fallecimiento pueda presentarse como un suicidio o un accidente, deben realizarse las medidas necesarias para descartar razonablemente la intervención de terceros.

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• Había sido condenado a perpetua por el femicidio de su esposa

Figueroa había sido condenado el pasado 30 de abril a prisión perpetua por el femicidio de Mercedes Kvedaras.

El tribunal integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans lo declaró autor material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El crimen ocurrió en agosto de 2023 en una vivienda del barrio privado El Tipal y generó una fuerte conmoción en Salta.

Desde la condena, Figueroa permanecía privado de su libertad en la Unidad Carcelaria N°1 mientras continuaba el trámite judicial de la sentencia.

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Lectura rápida

¿Qué determinó la autopsia de Figueroa? La autopsia preliminar determinó que murió por asfixia por ahorcamiento.

¿Quién fue el fiscal que intervino en el caso? El fiscal que intervino fue Daniel Espilocín.

¿Cuándo fue hallado Figueroa sin vida? Fue hallado sin vida el lunes 24 de agosto.

¿Dónde ocurrió el crimen de Kvedaras? El crimen ocurrió en el barrio privado El Tipal.

¿Por qué se investiga como muerte sospechosa? Se investiga como muerte sospechosa para descartar la intervención de terceros, según la normativa provincial.

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