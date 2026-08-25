En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Dep. Maipú vs. Quilmes

Mendoza

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Detuvieron al jefe y al subjefe de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Los dos policías quedaron detenidos tras seis allanamientos realizados este martes en Venado Tuerto, General Lagos y Carreras. La investigación está a cargo de fiscales provinciales y federales y alcanzó a toda la división.

25/08/2026 | 15:52Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quedaron detenidos tras seis allanamientos realizados este martes.

FOTO: Quedaron detenidos tras seis allanamientos realizados este martes.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El jefe y el subjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto fueron detenidos este martes en el marco de una investigación que derivó en seis allanamientos en diferentes localidades del sur de la provincia de Santa Fe.

Los procedimientos fueron solicitados por los fiscales Ana Belén Stampella y Luis Lagioia, de la Fiscalía Regional de la Tercera Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La pesquisa se desarrolla a través de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) integrado por fiscales provinciales y representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Según informó oficialmente el MPA, los allanamientos se realizaron tanto en las viviendas de los dos responsables de la División Microtráfico como en domicilios vinculados con los restantes integrantes del área policial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Seis allanamientos y celulares secuestrados

En total se concretaron seis procedimientos durante la mañana: cuatro en Venado Tuerto, departamento General López; uno en General Lagos, departamento Rosario; y otro en Carreras, también en General López.

Como resultado de los operativos, los investigadores secuestraron los teléfonos celulares del jefe y el subjefe detenidos.

La medida también alcanzó a los demás efectivos de la División Microtráfico de Venado Tuerto, ya que fueron incautados los dispositivos móviles de todos los integrantes de esa dependencia para incorporarlos a la investigación.

Hasta el momento no fueron informados oficialmente los delitos que se les atribuyen a los dos policías ni cuándo se realizarán las audiencias judiciales correspondientes. La investigación continúa bajo la actuación conjunta de fiscales provinciales y federales.

Lectura rápida

¿Quiénes fueron detenidos? El jefe y el subjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones de Venado Tuerto.

¿Cuándo ocurrieron las detenciones? Este martes, en el marco de una investigación que derivó en seis allanamientos.

¿Dónde se realizaron los allanamientos? En Venado Tuerto, General Lagos y Carreras, en la provincia de Santa Fe.

¿Cómo se llevó a cabo la investigación? A través de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con fiscales provinciales y del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

¿Por qué se realizaron los allanamientos? Como parte de la investigación que involucra a los responsables de la División Microtráfico y otros efectivos policiales.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf