Detuvieron al jefe y al subjefe de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

El jefe y el subjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto fueron detenidos este martes en el marco de una investigación que derivó en seis allanamientos en diferentes localidades del sur de la provincia de Santa Fe.

Los procedimientos fueron solicitados por los fiscales Ana Belén Stampella y Luis Lagioia, de la Fiscalía Regional de la Tercera Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La pesquisa se desarrolla a través de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) integrado por fiscales provinciales y representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Según informó oficialmente el MPA, los allanamientos se realizaron tanto en las viviendas de los dos responsables de la División Microtráfico como en domicilios vinculados con los restantes integrantes del área policial.

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Seis allanamientos y celulares secuestrados

En total se concretaron seis procedimientos durante la mañana: cuatro en Venado Tuerto, departamento General López; uno en General Lagos, departamento Rosario; y otro en Carreras, también en General López.

Como resultado de los operativos, los investigadores secuestraron los teléfonos celulares del jefe y el subjefe detenidos.

La medida también alcanzó a los demás efectivos de la División Microtráfico de Venado Tuerto, ya que fueron incautados los dispositivos móviles de todos los integrantes de esa dependencia para incorporarlos a la investigación.

Hasta el momento no fueron informados oficialmente los delitos que se les atribuyen a los dos policías ni cuándo se realizarán las audiencias judiciales correspondientes. La investigación continúa bajo la actuación conjunta de fiscales provinciales y federales.