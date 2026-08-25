El dólar mayorista volvió a subir y cerró por encima de los $1.500

FOTO: El dólar se ubicó por encima de la barrera de los $1.500 en los últimos días.

El dólar mayorista volvió a subir este martes y encadenó su tercera jornada consecutiva de avances. El tipo de cambio oficial terminó la rueda en $1.511,50, tras una suba marginal de $1,50, equivalente al 0,1%.

De esta manera, el mayorista se mantuvo por encima de los $1.500 y volvió a marcar su máximo nominal, en una jornada en la que se negociaron US$421,4 millones en el segmento de contado.

El movimiento de los últimos días muestra una aceleración respecto de la semana pasada. Según explicó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, durante las dos primeras ruedas de esta semana el dólar mayorista acumuló una suba de $12,50, frente a los $9,50 que había avanzado durante el mismo período de la semana anterior.

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Cuánto subió el dólar en agosto

En lo que va de agosto, el dólar mayorista acumula un incremento de $26,50, equivalente al 1,8%, una variación que se encuentra en línea con el ritmo de inflación previsto para el mes.

En tanto, desde comienzos de 2026 el tipo de cambio oficial mayorista aumentó $56,50, lo que representa una variación del 3,9%.

En el mercado minorista, el dólar se mantuvo ofrecido a $1.530 para la venta en el Banco Nación, sin modificaciones respecto de la cotización de referencia.

El techo de la banda cambiaria

El Banco Central mantiene el régimen de bandas cambiarias y estableció el techo en $1.873,08. Con el cierre de este martes, el dólar mayorista quedó $361,58 por debajo de ese límite, una distancia equivalente al 23,9% del techo establecido.

La evolución del tipo de cambio se da en un contexto en el que el dólar viene acompañando de cerca el movimiento de los precios durante agosto, mientras el mercado sigue de cerca la dinámica de las tasas y las condiciones cambiarias.