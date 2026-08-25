Valentina, la hija de Mario Pergolini, brilla en su audición para Popstars
La joven de 20 años sorprendió al jurado con su interpretación de un clásico de Britney Spears y logró pasar a la siguiente fase del reality musical.
FOTO: Quién es Valentina: la hija de Mario Pergolini que audicionó a Popstars
Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- En el marco del estreno de la nueva temporada de Popstars, conducido por Nico Vázquez, se presentó una gran cantidad de talentos que buscan convertirse en la próxima gran estrella del pop argentino. El reality show ha captado la atención del público, y en esta ocasión, una de las participantes destacó de manera especial.
Entre las más de tres mil aspirantes, las cámaras del programa se centraron en Valentina, hija del reconocido conductor Mario Pergolini y de la psicóloga Dolores Galán. La joven, de 20 años, se presentó al casting interpretando el icónico tema de Britney Spears, "Baby... One more time".
Sin mencionar su apellido, Valentina buscó demostrar su talento únicamente a través de su voz, cantando durante 30 segundos a capela frente al panel de coaches. Su audición fue bien recibida y, cuando Nico Vázquez anunció a las concursantes que avanzaron, su número fue uno de los seleccionados para continuar en la competencia.
Tras su audición, la joven expresó: "Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta". Su entusiasmo fue evidente y su desempeño dejó una impresión positiva en los presentes.
¿Quién es Valentina?
A sus 20 años, Valentina se encuentra en el camino de construir su carrera artística. Estudia licenciatura en Artes Escénicas y ya ha tenido su debut en el teatro, participando en una megaproducción. En sus redes sociales, se define como "actriz y cantante", compartiendo también su pasión por los viajes y los conciertos.
Recientemente, Valentina interpretó el papel de Anna en "Despertar de primavera", un musical dirigido por Fer Dente en el Teatro Ópera. Su trayectoria en el escenario la posiciona como una joven con gran potencial en el mundo del espectáculo.
Lectura rápida
¿Quién es Valentina?
Es la hija de Mario Pergolini y Dolores Galán, tiene 20 años y es actriz y cantante.
¿Qué canción interpretó en su audición?
Cantó "Baby... One more time" de Britney Spears.
¿Qué logró en el casting?
Valentina pasó a la siguiente etapa del reality Popstars.
¿Cuál es su formación académica?
Estudia licenciatura en Artes Escénicas.
¿Qué papel interpretó recientemente?
Hizo el papel de Anna en el musical "Despertar de primavera".
[Fuente: Noticias Argentinas]