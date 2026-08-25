Valentina, la hija de Mario Pergolini, brilla en su audición para Popstars

FOTO: Quién es Valentina: la hija de Mario Pergolini que audicionó a Popstars

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- En el marco del estreno de la nueva temporada de Popstars, conducido por Nico Vázquez, se presentó una gran cantidad de talentos que buscan convertirse en la próxima gran estrella del pop argentino. El reality show ha captado la atención del público, y en esta ocasión, una de las participantes destacó de manera especial.

Entre las más de tres mil aspirantes, las cámaras del programa se centraron en Valentina, hija del reconocido conductor Mario Pergolini y de la psicóloga Dolores Galán. La joven, de 20 años, se presentó al casting interpretando el icónico tema de Britney Spears, "Baby... One more time".

Sin mencionar su apellido, Valentina buscó demostrar su talento únicamente a través de su voz, cantando durante 30 segundos a capela frente al panel de coaches. Su audición fue bien recibida y, cuando Nico Vázquez anunció a las concursantes que avanzaron, su número fue uno de los seleccionados para continuar en la competencia.

Tras su audición, la joven expresó: "Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta". Su entusiasmo fue evidente y su desempeño dejó una impresión positiva en los presentes.

¿Quién es Valentina?

A sus 20 años, Valentina se encuentra en el camino de construir su carrera artística. Estudia licenciatura en Artes Escénicas y ya ha tenido su debut en el teatro, participando en una megaproducción. En sus redes sociales, se define como "actriz y cantante", compartiendo también su pasión por los viajes y los conciertos.

Recientemente, Valentina interpretó el papel de Anna en "Despertar de primavera", un musical dirigido por Fer Dente en el Teatro Ópera. Su trayectoria en el escenario la posiciona como una joven con gran potencial en el mundo del espectáculo.