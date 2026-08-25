Martín Mendiguren impulsa la unidad opositora en Boca con su propuesta de seis pilares

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- Martín Mendiguren, quien se desempeñó como gerente y dirigente de Boca Juniors, ha hecho un llamado a la unidad entre los hinchas y socios del club a través de una propuesta denominada "G.R.I.E.T.A.", que se fundamenta en gestión, respeto, identidad, equipo, trabajo y amor por la institución. El objetivo es poner fin a las divisiones internas que han afectado a la entidad.

En un contexto de confrontación y fragmentación en la vida política del club, Mendiguren ha dirigido un mensaje claro a todos los sectores opositores, instando a dejar atrás los enfrentamientos y a construir un proyecto en conjunto. En un video promocional, el dirigente critica las disputas cotidianas y la polarización, afirmando que "una división que no construye ni suma, no representa la grandeza de Boca".

Martín Mendiguren es un socio e hincha apasionado, además de contar con una vasta experiencia en la estructura directiva de Boca. Su trayectoria le brinda un conocimiento profundo tanto del sentir del hincha como de las necesidades operativas para guiar la institución.

En el corazón de su propuesta, Mendiguren propone una nueva interpretación de la G.R.I.E.T.A. que se articula en seis pilares fundamentales: G de Gestión: Para planificar y hacer crecer al club; R de Respeto: Para construir un Boca mejor sin enfrentar a los propios; I de Identidad: Para recuperar lo que hace único al club; E de Equipo: Para evitar personalismos; T de Trabajo: Para convertir palabras en resultados; y A de Amor por Boca: Para priorizar el amor por la institución sobre intereses personales.

Mendiguren enfatiza que "Boca no necesita más divisiones. Necesita volver a ser una sola voz. Una sola pasión. Un solo equipo". La propuesta busca fomentar una unidad opositora sólida, sustentada en un proyecto común y respaldada por dirigentes comprometidos con el futuro del club.

Según el dirigente, el candidato no debe ser el punto de partida, sino la representación de una idea colectiva. El consenso y la participación son fundamentales para determinar quién tiene las mejores condiciones para liderar este proyecto.

"Primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué Boca queremos construir, con qué valores y con qué equipo. Después llegará el momento de definir quién será la persona que mejor represente y conduzca esa propuesta", agregó Mendiguren.

La iniciativa plantea un interrogante sobre si esta es la antesala de una campaña política en Boca Juniors de cara a las elecciones de 2027. Con su convocatoria, Mendiguren busca establecer una agenda de diálogo y construcción colectiva, invitando a todos los sectores a debatir el futuro del club.