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River se enfrenta a Independiente Santa Fe buscando un lugar en los cuartos de final

El "Millonario" llega tras un empate sin goles en el partido de ida y busca avanzar en la Copa Sudamericana.

25/08/2026 | 09:15Redacción Cadena 3

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River busca meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana.

FOTO: River busca meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana.

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Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- River Plate se medirá este miércoles ante Independiente Santa Fe de Colombia, en un contexto complicado, ya que el equipo atraviesa un semestre irregular y busca avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El partido está programado para las 21:30 y se desarrollará en el Estadio Monumental. La cobertura en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas, y se podrá seguir a través de DSports, Paramount+ y Disney+. El árbitro del encuentro será el uruguayo Esteban Ostojich, con Leodán González en el VAR.

River Plate llega a este compromiso en un momento delicado, dado que ha tenido un inicio complicado en el Torneo Clausura, donde apenas ha conseguido cuatro puntos en seis partidos, ocupando el penúltimo lugar de la Zona B, solo por delante de Aldosivi de Mar del Plata. En su último encuentro, el equipo desperdició una ventaja de dos goles contra Vélez Sarsfield, que logró igualar el marcador 2-2 en el Monumental.

En la Copa Sudamericana, el "Millonario" finalizó en la primera posición del Grupo H con 14 puntos, lo que le permitió clasificar directamente a los octavos de final.

Por su parte, Independiente Santa Fe concluyó en el tercer lugar del Grupo E de la Copa Libertadores, lo que lo llevó a los playoffs de la Copa Sudamericana, donde logró una contundente victoria sobre Caracas de Venezuela con un global de 5-0.

El encuentro de ida entre River e Independiente Santa Fe, disputado en Colombia, finalizó sin goles.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará?
River Plate enfrentará a Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana.

¿Cuándo se lleva a cabo el partido?
El encuentro está programado para el miércoles a las 21:30.

¿Dónde se jugará?
El partido se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

¿Cómo llega River Plate?
El equipo llega en un mal momento, ocupando el penúltimo lugar en el Torneo Clausura.

¿Qué resultado tuvo el partido de ida?
El encuentro de ida terminó en un empate sin goles.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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