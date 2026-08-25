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Una de las víctimas de la tragedia de Alta Gracia iba a ser papá

El fiscal Diego Fernández agravó la imputación a conducción temeraria y dispuso el arresto del automovilista de la RAM. Se aguardan pericias toxicológicas.

25/08/2026 | 08:20Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Cuatro muertos en un terrible choque cerca de Alta Gracia.

FOTO: Cuatro muertos en un terrible choque cerca de Alta Gracia.

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La causa que investiga el trágico choque frontal ocurrido el domingo por la noche en el Camino de los Lecheros, cerca de Alta Gracia, sumó un nuevo y dramático elemento: una de las víctimas que viajaba en el Volkswagen Gol iba a ser papá. Se trata de Danilo Díaz, de 23 años.

El siniestro se cobró la vida de otras tres personas oriundas de BouwerPablo César (42), Jésica Garrido (34) y Yanina Garrido (39), quienes regresaban de auxiliar a Díaz tras un accidente en motocicleta.

Ante la gravedad del hecho y el avance de las pericias preliminares, el fiscal del Primer Turno de Alta Gracia, Diego Fernández, ordenó la detención formal del conductor de la camioneta RAM.

Además de la imputación por homicidio culposo, el funcionario judicial le sumó el delito de conducción temeraria.

El hombre permanece internado fuera de peligro bajo custodia policial en una clínica privada de la ciudad de Córdoba.

Las pericias en la escena del choque indican que el impacto se produjo sobre el carril por el que transitaba el automóvil de menor porte, lo que refuerza la hipótesis de que la camioneta invadió la mano contraria.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el Camino de los Lecheros? Un choque frontal trágico que resultó en la muerte de cuatro personas.

¿Quiénes fueron las víctimas? Cuatro personas oriundas de Bouwer: Pablo César, Jésica Garrido, Yanina Garrido y Danilo Díaz.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió el domingo por la noche.

¿Dónde tuvo lugar el choque? En el Camino de los Lecheros, cerca de Alta Gracia.

¿Cómo avanza la investigación? El fiscal Diego Fernández ordenó la detención del conductor de la camioneta RAM por homicidio culposo y conducción temeraria.

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