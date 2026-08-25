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Trágico accidente en Quilmes: mujer falleció tras despistarse y chocar contra un comercio

El siniestro fue grabado por cámaras de seguridad y se investiga cómo ocurrió el despiste.

25/08/2026 | 09:37Redacción Cadena 3

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Trágico accidente en Quilmes: mujer falleció tras despistarse y chocar contra un comercio

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Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- Una mujer falleció tras perder el control de su vehículo a alta velocidad y colisionar contra un comercio en la localidad de Quilmes. El trágico accidente fue captado por las cámaras de seguridad y ahora los investigadores buscan esclarecer las circunstancias del hecho.

El incidente tuvo lugar en la madrugada del lunes en la intersección de las calles Acha y Smith. La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, aparentemente perdió el control del automóvil por razones que están siendo analizadas.

Según reportes del medio El Sol Noticias, el vehículo circulaba a gran velocidad cuando subió a la vereda e impactó contra una ferretería.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia y Bomberos, se confirmó el deceso de la conductora debido a las severas lesiones sufridas en el accidente.

Las autoridades realizaron peritajes en el lugar durante varias horas con el propósito de determinar las consecuencias del impacto y evaluar los daños en el comercio afectado.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Quilmes?
Una mujer murió tras despistarse y chocar contra un comercio en Quilmes.

¿Cuándo sucedió el accidente?
El siniestro ocurrió en la madrugada del lunes.

¿Dónde se produjo el choque?
En la intersección de las calles Acha y Smith, en Quilmes.

¿Cómo se registró el accidente?
El accidente fue grabado por cámaras de seguridad de la zona.

¿Qué se está investigando?
Se están analizando las causas del despiste y el impacto.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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