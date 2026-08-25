Trágico accidente en Quilmes: mujer falleció tras despistarse y chocar contra un comercio
El siniestro fue grabado por cámaras de seguridad y se investiga cómo ocurrió el despiste.
FOTO: Trágico accidente en Quilmes: mujer falleció tras despistarse y chocar contra un comercio
Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- Una mujer falleció tras perder el control de su vehículo a alta velocidad y colisionar contra un comercio en la localidad de Quilmes. El trágico accidente fue captado por las cámaras de seguridad y ahora los investigadores buscan esclarecer las circunstancias del hecho.
El incidente tuvo lugar en la madrugada del lunes en la intersección de las calles Acha y Smith. La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, aparentemente perdió el control del automóvil por razones que están siendo analizadas.
Según reportes del medio El Sol Noticias, el vehículo circulaba a gran velocidad cuando subió a la vereda e impactó contra una ferretería.
A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia y Bomberos, se confirmó el deceso de la conductora debido a las severas lesiones sufridas en el accidente.
Las autoridades realizaron peritajes en el lugar durante varias horas con el propósito de determinar las consecuencias del impacto y evaluar los daños en el comercio afectado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Quilmes?
Una mujer murió tras despistarse y chocar contra un comercio en Quilmes.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El siniestro ocurrió en la madrugada del lunes.
¿Dónde se produjo el choque?
En la intersección de las calles Acha y Smith, en Quilmes.
¿Cómo se registró el accidente?
El accidente fue grabado por cámaras de seguridad de la zona.
¿Qué se está investigando?
Se están analizando las causas del despiste y el impacto.
[Fuente: Noticias Argentinas]