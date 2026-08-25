FOTO: Trágico accidente en Quilmes: mujer falleció tras despistarse y chocar contra un comercio

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- Una mujer falleció tras perder el control de su vehículo a alta velocidad y colisionar contra un comercio en la localidad de Quilmes. El trágico accidente fue captado por las cámaras de seguridad y ahora los investigadores buscan esclarecer las circunstancias del hecho.

El incidente tuvo lugar en la madrugada del lunes en la intersección de las calles Acha y Smith. La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, aparentemente perdió el control del automóvil por razones que están siendo analizadas.

Según reportes del medio El Sol Noticias, el vehículo circulaba a gran velocidad cuando subió a la vereda e impactó contra una ferretería.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia y Bomberos, se confirmó el deceso de la conductora debido a las severas lesiones sufridas en el accidente.

Las autoridades realizaron peritajes en el lugar durante varias horas con el propósito de determinar las consecuencias del impacto y evaluar los daños en el comercio afectado.