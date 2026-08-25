Hungría inicia investigación por compra de ventiladores durante la pandemia de COVID-19

BUDAPEST — El gobierno de Hungría ha decidido investigar la compra de ventiladores a China realizada por el anterior gobierno del primer ministro Viktor Orbán durante la pandemia de COVID-19. La ministra de Relaciones Exteriores, Anita Orbán, anunció que se ha presentado una denuncia penal ante la fiscalía por este acuerdo que alcanzó aproximadamente los 965 millones de dólares.

Según la información proporcionada, el gobierno anterior adquirió cerca de 17.000 ventiladores en los meses de marzo y abril de 2020. Esta decisión fue objeto de críticas en ese momento, ya que se consideró que la cantidad de dispositivos era excesiva y que el precio pagado era notablemente superior al de otras naciones europeas.

En un comunicado difundido a través de un video en Facebook, la ministra Orbán —quien no tiene parentesco con el ex primer ministro— expresó que los hallazgos de la investigación ministerial sobre la compra "suscitan sospechas de incumplimiento del deber fiduciario que causó una pérdida financiera particularmente sustancial y otros delitos".

Aunque no se han especificado acusaciones concretas, la ministra indicó que la investigación incluye decenas de miles de documentos, algunos de los cuales tuvieron que recuperarse mediante herramientas digitales después de intentos fallidos de ser eliminados. Además, se plantean interrogantes sobre la responsabilidad del antiguo alto liderazgo del ministerio.

Un comunicado oficial del gobierno húngaro mencionó otras presuntas irregularidades relacionadas con esta adquisición, indicando que la mayoría de los ventiladores se compraron a través de empresas intermediarias, cuyos ingresos se dispararon de manera exponencial como consecuencia de la transacción.

Algunos de los ventiladores adquiridos resultaron ser defectuosos y una parte significativa de ellos nunca se llegó a utilizar, lo que generó costos de almacenamiento que ascendieron a millones de dólares, según el comunicado.

El ex ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, fue quien estableció vínculos estrechos con China durante su gestión, supervisando no solo la compra de ventiladores, sino también la adquisición de 5 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Sinopharm, producida en China.

Recientemente, Szijjártó renunció a su puesto en el Parlamento para asumir un cargo en el fabricante chino de automóviles BYD, lo que ha generado acusaciones de conflicto de intereses debido a su papel en facilitar subsidios gubernamentales a la empresa durante su mandato. El gobierno de Hungría también ha iniciado una investigación sobre las importantes inversiones que BYD ha realizado en el país durante la gestión de Szijjártó.