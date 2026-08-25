Estados Unidos emite alerta de viaje y suspende actividades consulares en Mexicali, México

CIUDAD DE MÉXICO — El gobierno de Estados Unidos ha emitido una alerta de viaje para los ciudadanos estadounidenses que planean visitar Mexicali, ubicada en el norte de México. Esto se produce tras la decisión de suspender temporalmente las actividades consulares en esta ciudad fronteriza, ante una "amenaza potencial" que no ha sido especificada.

La alerta fue divulgada la noche del lunes y en ella se menciona que, debido a la información sobre "una amenaza", se han detenido tanto las actividades consulares como los viajes hacia la capital del estado de Baja California, que se encuentra frente a la ciudad estadounidense de Calexico.

Hasta el momento, Estados Unidos no ha proporcionado detalles concretos sobre la naturaleza de la amenaza ni a quién podría estar dirigida. En su notificación, se insta a los ciudadanos a evitar edificios gubernamentales, a buscar refugio en caso de incidentes y a estar alertas a su entorno.

En respuesta a esta situación, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, comunicó cerca de la medianoche a través de su cuenta de X que las autoridades mexicanas continúan activas y han reforzado los operativos de seguridad en la capital estatal.

Mexicali, que cuenta con más de un millón de habitantes, es una de las ciudades más pobladas en la frontera mexicana y tiene una relevancia estratégica debido a su estrecha relación comercial y social con Calexico.