Boom de inodoros inteligentes: "Tienen bidet, secado y hasta aromaterapia"

Los inodoros inteligentes comenzaron a ganar espacio en Argentina y prometen transformar una de las rutinas más cotidianas con tecnología aplicada al confort y la higiene. Ignacio Minuto, director de Euromaglia, empresa dedicada a la comercialización de estos artefactos, explicó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario cuáles son sus principales funciones y cuánto cuestan.

“Los inodoros inteligentes llegaron hace más o menos cinco años, pero en los últimos dos empezó a haber un volumen de consultas cada vez mayor”, señaló Minuto. Según explicó, el crecimiento se produjo tanto por el boca en boca como por la apertura de las importaciones. Entre sus principales ventajas mencionó el ahorro de agua y papel higiénico, además de la posibilidad de prescindir del bidet porque el artefacto incorpora esa función.

Entre las prestaciones más llamativas aparecen la tapa calefaccionada y los sistemas de autolimpieza. “Hay modelos que tienen bloqueo de espuma, al cual se le carga desinfectante y hace la limpieza en toda la base”, detalló. También algunos equipos incorporan rayos UV para combatir bacterias y contribuir a la higiene del inodoro.

La tecnología llega incluso al control por voz. “El modelo más tope que tenemos tiene control por voz, tiene nombre: le decís ‘Hello Toilet’”, contó Minuto. Los equipos también pueden incluir iluminación interior para facilitar su uso durante la noche y luces exteriores con una función principalmente estética. En los modelos más sofisticados, incluso existe una función de vibración en la tapa.

Otro de los puntos destacados es el sistema de lavado y secado. El artefacto incorpora una pequeña boquilla que cumple la función de bidet y cuenta con un sistema propio de limpieza. Además, “tiene un secado que le configura la temperatura del aire”, explicó Minuto, lo que permite reducir considerablemente el uso de papel higiénico. Algunos modelos también incorporan aromaterapia para ayudar a disminuir los olores.

En cuanto al funcionamiento interno, el empresario explicó que la descarga se realiza mediante un sistema en espiral y que los equipos cuentan con una bomba incorporada y una doble descarga. También aclaró que son algo más grandes que los inodoros tradicionales: tienen alrededor de 70 centímetros de largo y una mayor altura. “Son un poquito más grandes”, precisó.

El precio depende de las prestaciones y del modelo elegido. Minuto indicó que la empresa comercializa siete opciones y que los equipos parten de aproximadamente 990 mil pesos, mientras que el modelo más completo llega a los 2 millones. “Además te ahorra espacio”, sostuvo, al destacar que permite prescindir del bidet y puede ser una alternativa especialmente atractiva para baños pequeños o nuevas construcciones.

Entrevista de Alberto Lotuf.