Incendios en Colombia arrasan 30.000 hectáreas: autoridades investigan posible origen criminal

FOTO: Sospechan de "manos criminales" en incendios que han consumido más de 30.000 hectáreas en Colombia

BOGOTÁ — En Colombia, los incendios forestales han devastado más de 30.000 hectáreas, siendo el departamento de Tolima el más afectado. Las autoridades están investigando la posibilidad de que estos incendios sean de origen intencional.

La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, declaró a la prensa que existen "indicios serios" que apuntan a la intervención de "manos criminales". En este contexto, se ha presentado una denuncia a la Fiscalía para investigar a los responsables. Matiz mencionó que ha visto grabaciones de la comunidad donde se observa a dos hombres en moto encendiendo fuego, además de informes de los bomberos que sugieren que uno de los focos de incendio fue iniciado con combustible.

La gobernadora también indicó que los delincuentes podrían estar aprovechando el desplazamiento de las fuerzas de seguridad hacia las zonas afectadas por el fuego para operar en un corredor estratégico al sur de Tolima, donde también se registra minería ilegal de oro.

En la región, hay grupos armados, incluidos disidentes de las FARC, que no se adhirieron al acuerdo de paz firmado hace diez años. Matiz consideró una "coincidencia" alarmante que los incendios se hayan registrado en paralelo a los recientes ataques armados y hostigamientos a funcionarios públicos en varios municipios.

El presidente Abelardo de la Espriella expresó en sus redes sociales que ha ordenado actuar con firmeza ante las evidencias de que los incendios podrían ser provocados y ha solicitado el refuerzo de la presencia de las fuerzas del orden. También ha pedido asistencia internacional de Chile y Estados Unidos para controlar la situación.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que se está elaborando un "nuevo estatuto antiterrorista" que será presentado al Congreso, con el objetivo de otorgar más herramientas para combatir a los grupos criminales involucrados en estos incendios.

Miles de tierras productivas arrasadas

Hasta el momento, se mantienen activos 16 incendios en varios departamentos, incluyendo Valle del Cauca, Cundinamarca, Boyacá y Nariño. Tolima, sin embargo, sigue siendo el más afectado, con ocho incendios en zonas rurales que han requerido la intervención de equipos aéreos y terrestres.

La gobernadora Matiz destacó que uno de los incendios más significativos se encuentra en el municipio de Suárez, donde se han reportado focos de fuego en un área de siete kilómetros sobre un cerro.

A pesar de la magnitud de los incendios, no se han registrado heridos ni fallecidos, aunque algunas personas han sido atendidas por inhalación de humo. Sin embargo, se estima que más de 50 viviendas han sido destruidas, y cerca de 8.000 hectáreas de cultivos han sido dañadas, afectando a aproximadamente 22.000 cabezas de ganado.

La gobernadora Matiz advirtió sobre la inminente crisis económica que enfrentan los agricultores, quienes han perdido cultivos esenciales como limón y maíz, lo que limita su capacidad para alimentar a su ganado. "Estamos preparándonos para reconstruirnos después de esta crisis", concluyó.