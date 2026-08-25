Matías Cóccaro tiene un promedio de 1 gol cada 52 minutos en el Torneo Clausura

Matías Cóccaro atraviesa un gran momento en Newell’s y se transformó en una de las principales cartas ofensivas del equipo. El delantero lleva cuatro goles en el Torneo Clausura y registra un promedio de un tanto cada 52 minutos disputados. En la última fecha fue decisivo con un doblete en la victoria 2-1 ante Banfield en el Coloso Marcelo Bielsa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La particularidad de la racha es la efectividad del atacante en relación con el tiempo que permanece en cancha. Cóccaro marcó ante Talleres, volvió a convertir frente a Boca y luego anotó por duplicado contra Banfield. En el duelo ante el conjunto del sur bonaerense ingresó como suplente y necesitó 45 minutos para convertir los dos goles que le dieron el triunfo a Newell’s.

El uruguayo se convirtió así en una pieza importante para la ofensiva rojinegra en este inicio de campeonato. Sus números le permiten destacarse entre los delanteros más efectivos del torneo y representan una alternativa clave para el equipo de cara a los próximos compromisos del Clausura.