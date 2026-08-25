Matías Cóccaro tiene un promedio de 1 gol cada 52 minutos en el Torneo Clausura
El delantero uruguayo fue decisivo en el triunfo 2-1 ante Banfield, donde ingresó desde el banco y marcó por duplicado en el complemento.
25/08/2026 | 14:00Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Matías Cóccaro anotó el gol del triunfo.
Matías Cóccaro atraviesa un gran momento en Newell’s y se transformó en una de las principales cartas ofensivas del equipo. El delantero lleva cuatro goles en el Torneo Clausura y registra un promedio de un tanto cada 52 minutos disputados. En la última fecha fue decisivo con un doblete en la victoria 2-1 ante Banfield en el Coloso Marcelo Bielsa.
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La particularidad de la racha es la efectividad del atacante en relación con el tiempo que permanece en cancha. Cóccaro marcó ante Talleres, volvió a convertir frente a Boca y luego anotó por duplicado contra Banfield. En el duelo ante el conjunto del sur bonaerense ingresó como suplente y necesitó 45 minutos para convertir los dos goles que le dieron el triunfo a Newell’s.
El uruguayo se convirtió así en una pieza importante para la ofensiva rojinegra en este inicio de campeonato. Sus números le permiten destacarse entre los delanteros más efectivos del torneo y representan una alternativa clave para el equipo de cara a los próximos compromisos del Clausura.
Lectura rápida
1. ¿Quién es el jugador destacado en el artículo?
Matías Cóccaro es el jugador destacado.
2. ¿Qué equipo representa Matías Cóccaro?
Newell’s es el equipo que representa.
3. ¿Cuántos goles ha marcado Cóccaro en el Torneo Clausura?
Cuatro goles ha marcado en el Torneo Clausura.
4. ¿Cuánto tiempo necesitó para marcar dos goles en el último partido?
Necesitó 45 minutos para marcar los dos goles en el último partido.
5. ¿Cuál es la importancia de Cóccaro para el equipo?
Se ha convertido en una pieza importante para la ofensiva rojinegra y una alternativa clave en el torneo.