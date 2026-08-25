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Apuñaló a su vecina con un cuchillo carnicero y le dictaron prisión preventiva

Todo sucedió en Alderetes, Tucumán. La imputada llegó hasta la vivienda de la víctima acompañada por otras tres personas y el grupo comenzó a insultar y arrojar piedras contra la propiedad.

25/08/2026 | 14:39Redacción Cadena 3

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Policía de Tucumán.

FOTO: Policía de Tucumán.

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    Audio. Apuñaló a su vecina con un cuchillo carnicero y le dictaron prisión preventiva

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Una mujer fue detenida en la ciudad tucumana de Alderetes, acusada de apuñalar a una vecina durante un violento episodio ocurrido en el barrio Teresa de Calcuta. La Justicia ordenó que permanezca con prisión preventiva durante 14 días.

El hecho ocurrió el sábado 22 de agosto, cerca de las 13. Según la acusación del Ministerio Fiscal, la imputada llegó hasta la vivienda de la víctima acompañada por otras tres personas y el grupo comenzó a insultar y arrojar piedras contra la propiedad.

Ante esa situación, la dueña de casa salió para reclamarles que se calmaran. Fue entonces cuando, siempre de acuerdo con la investigación, la acusada tomó un cuchillo tipo carnicero que le habría entregado uno de sus acompañantes y se abalanzó sobre la mujer.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió heridas en la espalda y en el antebrazo derecho. Fue trasladada para recibir asistencia médica y se constató que las lesiones no ponían en riesgo su vida.

La sospechosa, de 27 años, fue localizada poco después por efectivos policiales y quedó aprehendida alrededor de las 14.40. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Criminal II, encabezada por el fiscal Ernesto Salas López.

Durante la audiencia correspondiente, el Ministerio Fiscal calificó provisoriamente el hecho como lesiones y solicitó 25 días de prisión preventiva para la imputada. El juez interviniente aceptó parcialmente el pedido y dispuso que permanezca privada de su libertad durante 14 días, mientras se profundizan las medidas investigativas.

Informe de Rosalía Cazorla.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Alderetes? Una mujer fue detenida por apuñalar a una vecina durante un conflicto en el barrio Teresa de Calcuta.

¿Quién fue detenido? La acusada, una mujer de 27 años, fue aprehendida por la policía.

¿Cuándo sucedió el hecho? El incidente ocurrió el sábado 22 de agosto, cerca de las 13.

¿Dónde tuvo lugar el ataque? El ataque ocurrió en la vivienda de la víctima en el barrio Teresa de Calcuta, en Alderetes.

¿Por qué fue detenida? La mujer fue detenida por apuñalar a la víctima con un cuchillo durante un altercado.

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