En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Dep. Maipú vs. Quilmes

Mendoza

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Recetas

Descubre la versatilidad de la salsa de almendras en la cocina española

La salsa de almendras es una joya de la cocina española. Con pocos ingredientes, logra un sabor profundo y cremoso, ideal para acompañar diversas proteínas. Aprende a prepararla con nuestra guía completa.

25/08/2026 | 15:15Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Salsa de almendras, un clásico español

FOTO: Salsa de almendras, un clásico español

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La salsa de almendras se posiciona como una de las preparaciones más valoradas de la gastronomía española, a pesar de ser frecuentemente subestimada. Con solo unos pocos ingredientes de la despensa y un breve tiempo de preparación, esta salsa se convierte en una opción cremosa y de sabor profundo, capaz de realzar cualquier plato.

Su versatilidad es notable, ya que acompaña a una amplia variedad de proteínas. El pollo, las albóndigas, el solomillo de cerdo, el rape, la merluza y hasta el cardo navideño encuentran en esta salsa un aliado perfecto. Aporta equilibrio y carácter, sin llegar a opacar los sabores de los ingredientes principales. No se trata de una salsa que impone; más bien, es una que dialoga con cada bocado.

A continuación, se presenta una guía completa sobre cómo elaborar una buena salsa de almendras en casa. Se incluirán la receta detallada, variaciones según el tipo de plato, consejos útiles y respuestas a las preguntas más frecuentes.

Lectura rápida

¿Qué es la salsa de almendras?
Es una preparación cremosa y sabrosa de la cocina española que realza diversos platos.

¿Con qué proteínas combina mejor?
Funciona bien con pollo, albóndigas, solomillo de cerdo, rape, merluza y cardo navideño.

¿Cómo se prepara la salsa?
Se elabora con ingredientes básicos de despensa y requiere pocos minutos de trabajo.

¿Qué hace especial a esta salsa?
Su sabor suave y profundo que complementa sin eclipsar los ingredientes principales.

¿Cuáles son algunos consejos para hacerla perfecta?
El tostado de las almendras es clave para resaltar su sabor en la salsa.

Lo más visto

Recetas

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf