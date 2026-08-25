Kicillof cruzó al Presidente por la morosidad: "El problema no es la gente, es Milei"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por su postura frente al endeudamiento de las familias y aseguró que la morosidad continuará mientras persistan los "salarios bajos y las tasas altas".

"El problema no es la gente, es Milei, con su política económica de desregulación, tasas altas, desempleo y salarios bajos", afirmó el mandatario bonaerense en declaraciones radiales.

Kicillof calificó como una "estupidez" la explicación que desvincula el aumento de las deudas de las decisiones del Gobierno nacional.

"Dicen que no tiene nada que ver con la política del Gobierno y que son asuntos entre privados. El otro día, como hubo presión sobre el dólar, subió la tasa de interés. ¿Qué creen que va a pasar con la gente que está endeudada? Obviamente no va a poder pagar", sostuvo.

Las declaraciones llegan después de que Milei defendiera su postura sobre la morosidad durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario. Allí, el Presidente sostuvo que "no hay elementos para culpar a la política del Gobierno" por el fenómeno y señaló que el aumento de los incumplimientos es, en parte, una consecuencia de la expansión del crédito privado. También rechazó las propuestas de intervención estatal y defendió que los privados puedan alcanzar acuerdos entre sí.

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• "A la gente no le alcanza"

Kicillof sostuvo que las dificultades económicas llevaron a muchas familias a utilizar el crédito para afrontar gastos cotidianos. "A la gente no le alcanza la guita y se gastaron los ahorros para vivir con las cosas básicas, como alquiler, remedios y comida", afirmó.

En esa línea, rechazó que la responsabilidad por los problemas económicos recaiga sobre las decisiones individuales. "Milei, con todo desparpajo, le echa la culpa a la gente: si fundiste tu comercio es culpa tuya, hiciste mal las cuentas o no te esforzás. Si 30.000 comercios cerraron, no es problema de cada comerciante", planteó.

También hizo referencia a la pérdida de puestos laborales y sostuvo que la situación "no es problema de los 330.000 trabajadores que vienen perdiendo empleos formales, ni de los millones de endeudados", sino de una economía que, según afirmó, "en muchos casos no le da salida" a la población.

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• Críticas a las fintech

El gobernador bonaerense apuntó además contra la desregulación del sistema financiero y puso el foco en las empresas fintech.

Según Kicillof, estas compañías "se han convertido en bancos sin regulación", ya que ofrecen servicios de pagos, préstamos y colocación de ahorros sin estar sometidas, según su planteo, a las mismas reglas que las entidades bancarias tradicionales.

Finalmente, responsabilizó al Gobierno nacional por el marco regulatorio vigente y cuestionó las modificaciones impulsadas desde el comienzo de la gestión libertaria.

"Este tema del endeudamiento de las familias, el que tendría que estar regulándolo es Milei, pero hace exactamente lo contrario, porque desde el DNU 70/23 vienen desregulando todo en favor de las empresas y para desgracia de las familias", concluyó.

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