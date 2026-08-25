Compras en el exterior: ya alcanzan US$751 millones y prevén que lleguen a US$1.000 millones

FOTO: Eleva a 3.000 dólares el límite para compras en el exterior.

Las compras de argentinos en el exterior mediante el sistema de courier y puerta a puerta registraron un fuerte crecimiento durante 2026. En los primeros siete meses del año, las importaciones realizadas por esta vía alcanzaron los US$751 millones, un 83,9% más que en el mismo período de 2025.

El dato surge de un análisis de la consultora Analytica y fue abordado en diálogo con Cadena 3 por Gustavo Scarpetta, consultor especializado en comercio exterior, quien destacó el cambio en los hábitos de consumo y el crecimiento de las llamadas “mini importaciones”.

“En los primeros siete meses del año pasado se manejaron 408 millones de dólares y este año ya llevamos 751”, explicó Scarpetta.

El especialista estimó que, si la tendencia se mantiene, el volumen de compras mediante este mecanismo podría acercarse a los US$1.000 millones durante todo 2026.

Qué compran los argentinos por puerta a puerta

Según Scarpetta, la indumentaria encabeza las preferencias y representa cerca del 40% de las compras. En segundo lugar aparece la electrónica, mientras que detrás se agrupan productos como juguetes, cosmética y artículos de decoración, con variaciones según la época del año.

La electrónica tiene además una particularidad: aunque se trata de productos de mayor valor, los consumidores utilizan el sistema para acceder a artículos novedosos o que todavía tienen una diferencia importante de precio respecto del mercado argentino.

“Cada vez son más innovadoras las cosas que traen”, señaló el consultor, quien mencionó como ejemplo incluso la compra de inodoros inteligentes a través de plataformas internacionales.

La lógica, explicó, es cada vez más sencilla: el consumidor compara cuánto cuesta un producto en Argentina con su precio en el exterior y, si la diferencia resulta conveniente y no necesita disponer del artículo de inmediato, opta por comprarlo afuera.

El celular cambió la forma de importar

Para Scarpetta, una de las claves del fenómeno es la facilidad con la que actualmente se pueden realizar estas operaciones.

El consumidor ya no necesita atravesar los procedimientos que históricamente estaban asociados a una importación. Con un teléfono celular y una tarjeta puede adquirir un producto en una plataforma extranjera y recibirlo posteriormente en su domicilio.

El consultor incluso comparó este cambio con el tradicional “deme dos” asociado a las compras en Miami: ahora, la posibilidad de comprar desde el país y recibir el producto directamente en casa amplió el acceso a las compras internacionales.

Además, quienes utilizan el sistema tienden a repetir la experiencia. Según Scarpetta, el crecimiento no responde solamente a personas que probaron el mecanismo una vez, sino también a consumidores que vuelven a realizar compras después de una primera experiencia.

Cómo impactan las compras del exterior en el comercio argentino

El crecimiento del courier también plantea interrogantes sobre su impacto en los comercios locales.

Scarpetta señaló que el volumen de compras realizadas mediante este mecanismo ya equivale aproximadamente al 40% de las ventas de los shoppings y representa cerca del 30% de las importaciones de indumentaria.

El dato adquiere relevancia en un contexto en el que las importaciones generales de Argentina muestran una dinámica diferente: mientras el volumen total de productos que ingresan al país disminuye, las compras individuales realizadas mediante courier aumentan.

“Argentina importa menos, pero los argentinos desde el celular importamos más”, resumió el especialista.

La diferencia radica en quién realiza la operación. Mientras los grandes importadores reducen sus compras, los consumidores incorporan progresivamente las compras directas al exterior como una alternativa para adquirir determinados productos.

Cuánto podrían alcanzar las compras puerta a puerta en 2026

Los US$751 millones acumulados hasta julio dejan al sistema de compras internacionales a poca distancia del total registrado durante todo 2025.

De acuerdo con Scarpetta, el volumen anual podría aproximarse a los US$1.000 millones si se mantiene la tendencia observada durante los primeros meses de 2026.

Sin embargo, el especialista aclaró que esa cifra representaría alrededor del 2% de las importaciones totales del país, por lo que el fenómeno todavía tiene una incidencia acotada sobre el conjunto del comercio exterior argentino.

El dato abre, de todos modos, un debate sobre el impacto que las compras directas de los consumidores tienen sobre los comercios tradicionales, particularmente en rubros como indumentaria y electrónica.

La discusión pasa por determinar cuánto del consumo que antes se realizaba en comercios y centros comerciales ahora se canaliza directamente hacia el exterior mediante plataformas digitales.

Las claves del sistema puerta a puerta

El régimen de envíos mediante courier permite recibir en Argentina paquetes provenientes del exterior bajo determinadas condiciones.

Los envíos pueden tener un peso máximo de 50 kilos y un valor de hasta US$3.000 por operación, sin un límite establecido en la cantidad de envíos realizados mediante courier.

En el caso de los denominados pequeños envíos, existen límites específicos: hasta tres unidades de un mismo producto y cinco envíos por año por persona.

Para las compras de hasta US$400, los derechos de importación y la tasa de estadística están exceptuados, aunque el IVA continúa vigente.

El crecimiento registrado durante 2026 muestra que esta modalidad dejó de ser una alternativa utilizada por unos pocos consumidores y se convirtió en una vía cada vez más habitual para acceder directamente a productos del exterior.

Entrevista de Rodolfo Barili .