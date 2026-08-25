Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 25 de agosto

Este martes 25 de agosto, el panorama cambiario en Argentina presenta una clara diferencia entre las diversas cotizaciones del dólar, que son esenciales para entender el valor de la moneda estadounidense en el país. La cotización oficial del dólar es de 1.480 pesos para la compra y 1.530 pesos para la venta, según datos actualizados a las 18:00 horas del 24 de agosto. Este tipo de cambio es el que rige para operaciones bancarias y es utilizado principalmente para transacciones comerciales.

Por otro lado, el dólar blue se encuentra a un valor mucho más alto, con una cotización de 1.545 pesos para la compra y 1.565 para la venta, cifras que fueron actualizadas a las 21:00 horas del mismo día. Esta diferencia respecto al oficial se debe a la demanda y oferta en el mercado paralelo, donde muchos argentinos recurren en busca de una alternativa para proteger sus ahorros de la inflación.

El dólar mayorista, utilizado en transacciones entre bancos y empresas, cotiza a 1.501 pesos para la compra y 1.510 para la venta. Este precio, reflejado a las 16:55 del 24 de agosto, es más cercano al oficial y es menos volátil, aunque también está sujeto a la misma presión que las otras cotizaciones.

Para quienes operan a través de la bolsa, el dólar bolsa se encuentra en 1.534,7 para la compra y 1.543,4 para la venta, cifras que también fueron actualizadas a las 21:00 horas. Esta modalidad, que permite acceder a dólares de forma legal a través de compra de acciones o bonos, presenta un costo superior al oficial, pero es preferido por quienes desean evitar la vía del blue.

Adicionalmente, el dólar contado con liquidación (CCL) tiene un costo de 1.598,7 para la compra y 1.600,6 para la venta. Esta opción es utilizada principalmente por inversores que buscan liquidar sus fondos en el extranjero, lo que lo convierte en una herramienta de protección ante la devaluación.

El dólar cripto, en un contexto donde las criptomonedas también juegan un papel en la economía, cotiza a 1.589,96 para la compra y 1.595,24 para la venta. Esta opción atrajo a muchos jóvenes inversores que buscan diversificar sus ahorros.

No menos importantes son las cotizaciones del dólar tarjeta, que están fijadas en 1.924 para la compra y 1.989 para la venta. Este tipo de cambio impacta en las compras que los viajeros realizan en el exterior o en transacciones realizadas con tarjetas de crédito en dólares. Las tarifas adicionales que se aplican también contribuyen a que el precio sea significativamente más alto que el oficial.

Las diferencias en las cotizaciones explican muchas veces las decisiones de consumo de los argentinos, ya que cada tipo de cambio puede beneficiar o perjudicar a los ahorristas, dependiendo de su situación financiera. La inflación y la incertidumbre política son factores que influyen en la demanda de dólares y explican la brecha existente.