"Cajeritos", menores que intervienen en apuestas clandestinas: "Se encargan de recibir el dinero"

Una investigación periodística detectó que menores de edad fueron utilizados como intermediarios en circuitos de apuestas online clandestinas. Ignacio Grimaldi, periodista de LA NACION, explicó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario cómo funcionan los llamados “cajeritos”. “Los cajeros son los intermediarios, son aquellos que se encargan de recaudar o de recibir el dinero de las apuestas del juego clandestino”, explicó.

Grimaldi detalló que la investigación cruzó documentos judiciales, transferencias bancarias, conversaciones de WhatsApp y los datos de los titulares de las cuentas. “Detectamos que de 89 cajeros, dos eran menores de edad”, señaló. Los casos estaban vinculados a 39 sitios de juego clandestino y forman parte de expedientes que actualmente están bajo investigación judicial.

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Uno de los casos correspondía a un adolescente que tenía 15 años cuando comenzó a operar como cajerito. Según relató el periodista, sus tutores descubrieron la situación cuando el joven empezó a gastar dinero que no podían explicar. “Pensaba que era un dinero que fluía y listo”, contó Grimaldi sobre lo que creía el menor acerca del origen de esos fondos.

El adolescente había abierto una cuenta bancaria en el Banco Provincia de Buenos Aires sin autorización de sus tutores. “Los mayores de 13 años pueden abrir una cuenta sin autorización”, explicó Grimaldi a partir de lo que le informaron desde la entidad. Además, el joven contaba con un chip telefónico para canalizar las operaciones, lo que, según el periodista, plantea interrogantes sobre los controles del sistema financiero.

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En cuanto a la captación de menores, Grimaldi explicó que en el caso que investigaron se produjo a través de un amigo. Sin embargo, también detectaron mecanismos de captación mediante redes sociales. “No solamente captan a jugadores a través de redes sociales, con posteos que prometen premios grandísimos, sino también esto de ser y funcionar y trabajar supuestamente como cajero”, sostuvo.

La investigación también detectó movimientos millonarios en las denominadas cuentas recaudadoras. Según Grimaldi, dos reportes registraron más de 220 mil transferencias y dos empresas recibieron unos 4.000 millones de pesos en 120 días. “El 92% fluye a cuentas determinadas de personas cuyo perfil patrimonial no condice con el dinero que reciben”, afirmó.

Sobre la respuesta judicial, el periodista señaló que existe interés en avanzar, pero que los recursos son limitados. “Hay una voluntad de la Justicia de investigar esto, pero es demasiado grande en comparación a los recursos que tienen”, sostuvo. Y aclaró que, por el momento, en los documentos analizados no aparece un vínculo con la política: “Es una hipótesis de investigación”.

Entrevista de Hernán Funes.