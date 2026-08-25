Endeudamiento familiar: "El crédito es usurario y se vale del sector más desprotegido"

Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT y secretario general de los Judiciales, cuestionó la situación de endeudamiento de las familias argentinas y pidió que el Congreso avance con medidas para limitar las tasas de los créditos. “No es un problema inventado, sino que es un problema nuevo”, sostuvo al referirse al crecimiento de la morosidad y a la cantidad de personas que tienen dificultades para afrontar sus deudas.

Piumato señaló en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario que una parte del endeudamiento se produce a través de nuevas modalidades de financiamiento vinculadas a billeteras virtuales y plataformas digitales. En ese sentido, cuestionó las tasas que deben afrontar quienes recurren a estos mecanismos y advirtió sobre lo que calificó como una “voracidad usuraria” que afecta especialmente a los sectores más vulnerables.

El dirigente sindical planteó que una de las alternativas es establecer límites a las tasas de interés. “Hay que poner límite a las tasas de interés que son absolutamente usurarias”, afirmó, y sostuvo que esa medida permitiría que quienes ya están endeudados puedan hacer frente a sus obligaciones sin quedar atrapados en una deuda cada vez mayor.

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Además, Piumato remarcó que el endeudamiento actual está vinculado principalmente con necesidades básicas. “Las deudas no son para viajar a Tahití, a Malí o para anotarse en un viaje a Marte, sino las deudas son para comer, para pagar servicios, para pagar el alquiler, para poder llevar a sus hijos al colegio”, sostuvo. Para el dirigente, se trata de gastos esenciales que las familias ya no logran cubrir con sus ingresos.

Consultado sobre el argumento del Gobierno de que los niveles de morosidad son esperables porque el crédito volvió a expandirse, Piumato fue contundente: “El crédito es usurario”. Y agregó: “Si a vos te prestan uno y te quitan 20, vos decís, ‘uy, volvió el crédito’. Obviamente cualquiera, en esas condiciones, cualquiera que tiene un peso lo va a prestar”.

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El dirigente también cuestionó la situación económica y sostuvo que el problema actual tiene características diferentes a las de años anteriores. “Ahora el problema es más estructural”, afirmó. Según explicó, mientras durante el gobierno anterior la pérdida de poder adquisitivo estaba fuertemente vinculada con la inflación, actualmente el deterioro estaría asociado al impacto del ajuste sobre los sectores de menores ingresos.

Finalmente, Piumato consideró que el Congreso debería involucrarse en la discusión sobre el endeudamiento y las condiciones de acceso al crédito. “Sería un buen mensaje a la ciudadanía que el Congreso se ocupe de estos temas”, sostuvo. Y cuestionó lo que considera un trato desigual entre grandes grupos económicos y ciudadanos comunes: “Son magnánimos con los poderosos y tremendamente crueles con el ciudadano común”.

Entrevista de Hernán Funes.