De Gauchito a Capi: las mascotas deportivas que hicieron historia en Argentina

FOTO: Desde el Mundial de 1978 hasta los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Desde el Mundial de 1978 hasta los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, distintos personajes se convirtieron en símbolos de grandes competencias y quedaron asociados a recuerdos deportivos de varias generaciones.

El recorrido tiene como uno de sus grandes protagonistas a Gauchito, la mascota del Mundial de Argentina 1978, que representaba a un niño vestido con elementos típicos del campo argentino. Años después, los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995 tuvieron a Lobi, un león marino inspirado en la fauna de la costa atlántica bonaerense.

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La tradición continuó con Pampa, un guazuncho elegido para los Juegos Suramericanos de Buenos Aires 2006, y llegó a Rosario en 2022 con Teté, el tero que acompañó a los Juegos Suramericanos de la Juventud y recorrió distintos espacios de la ciudad junto a los jóvenes deportistas.

Ahora el turno es de Capi, la mascota oficial de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El personaje está inspirado en el carpincho, uno de los animales más representativos de los humedales del río Paraná, y busca transmitir valores como la convivencia, la sociabilidad y la hospitalidad que caracterizan a la provincia anfitriona.

Del 12 al 26 de septiembre, Capi acompañará la competencia en Rosario, Santa Fe y Rafaela, donde llegarán más de 4.000 atletas de 15 países. Además de estar presente en las actividades oficiales, la mascota ya recorre espacios públicos, clubes y escuelas, con la intención de convertirse en uno de los recuerdos más reconocibles de Santa Fe 2026.