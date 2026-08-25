"Me tiraron a matar": la angustia del comerciante agredido por defender a un joven en Brinkmann
Pablo Marra debió ser sometido a cirugía tras recibir una golpiza en patota por parte de menores a la salida de un boliche. Aseguró que "podía haber quedado muerto" y reclamó justicia.
25/08/2026 | 09:27Redacción Cadena 3
FOTO: Pablo Marra debió ser internado tras la brutal golpiza.
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Un violento hecho registrado durante la madrugada del domingo conmocionó a la localidad cordobesa de Brinkmann. Pablo Marra, un comerciante de 50 años que atiende un puesto de comidas nocturno, fue salvajemente atacado por una patota integrada por menores de edad luego de intentar defender a un cliente adolescente que estaba siendo agredido.
En diálogo con Cadena 3, el comerciante detalló el brutal ataque que sufrió alrededor de las 5:20 de la mañana frente a su local: "Vienen estos malvivientes y agreden a un chico que estaba consumiendo. Le pegan desarmadamente y salgo a defenderlo. Ahí se armó un quilombo y me empiezan a pegar de todos lados, tirado en el suelo e intentando patearme la cabeza. Me tiraron a matar; hoy lo estoy contando, pero me podía haber pasado no levantarme más".
La agresión quedó registrada en cámaras de seguridad locales y se viralizó en redes sociales por la ferocidad de los golpes, que incluyeron patadas en la cabeza y lesiones a la esposa de Marra cuando intentó rescatarlo.
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Debido a la gravedad de las heridas que sufrió en el rostro, el comerciante requirió atención médica de alta complejidad y evaluación quirúrgica en la ciudad de Córdoba.
Marra confirmó que ya radicó la denuncia correspondiente en la comisaría local y que los agresores serían jóvenes conocidos de la zona.
En tanto, la Justicia analiza el material fílmico para identificar formalmente a los involucrados e intervenir a través del fuero penal juvenil.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Brinkmann? Un comerciante fue atacado por un grupo de menores al intentar defender a un cliente adolescente.
¿Quién es la víctima? La víctima es Pablo Marra, un comerciante de 50 años.
¿Cuándo sucedió el ataque? El ataque ocurrió alrededor de las 5:20 de la mañana del domingo.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? El incidente ocurrió frente al local de Pablo Marra en Brinkmann, Córdoba.
¿Cómo se desarrolló el ataque? Marra fue agredido mientras intentaba defender a un adolescente, resultando en heridas graves que requirieron atención médica.
¿Por qué se investiga el caso? La Justicia analiza el material fílmico para identificar a los agresores, que son jóvenes conocidos de la zona.