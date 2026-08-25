"Me tiraron a matar": la angustia del comerciante agredido por defender a un joven en Brinkmann

Un violento hecho registrado durante la madrugada del domingo conmocionó a la localidad cordobesa de Brinkmann. Pablo Marra, un comerciante de 50 años que atiende un puesto de comidas nocturno, fue salvajemente atacado por una patota integrada por menores de edad luego de intentar defender a un cliente adolescente que estaba siendo agredido.

En diálogo con Cadena 3, el comerciante detalló el brutal ataque que sufrió alrededor de las 5:20 de la mañana frente a su local: "Vienen estos malvivientes y agreden a un chico que estaba consumiendo. Le pegan desarmadamente y salgo a defenderlo. Ahí se armó un quilombo y me empiezan a pegar de todos lados, tirado en el suelo e intentando patearme la cabeza. Me tiraron a matar; hoy lo estoy contando, pero me podía haber pasado no levantarme más".

La agresión quedó registrada en cámaras de seguridad locales y se viralizó en redes sociales por la ferocidad de los golpes, que incluyeron patadas en la cabeza y lesiones a la esposa de Marra cuando intentó rescatarlo.

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Debido a la gravedad de las heridas que sufrió en el rostro, el comerciante requirió atención médica de alta complejidad y evaluación quirúrgica en la ciudad de Córdoba.

Marra confirmó que ya radicó la denuncia correspondiente en la comisaría local y que los agresores serían jóvenes conocidos de la zona.

En tanto, la Justicia analiza el material fílmico para identificar formalmente a los involucrados e intervenir a través del fuero penal juvenil.

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