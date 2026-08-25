FOTO: Condena firme para el fundador de la escuela de tiro con arco de Mendoza por abuso sexual

Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- El creador de la primera escuela de tiro con arco en la provincia de Mendoza ha sido detenido tras la confirmación de su condena a 13 años de prisión por el abuso sexual de su hijo. La decisión fue ratificada por la Corte Suprema, que desestimó el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa.

El hombre, de 55 años, se presentó ante la Justicia hace unos días, luego de que las autoridades judiciales decidieran que debía cumplir la pena tras el fallo de la Corte. El viernes 21 de agosto, su abogado lo llevó al Tribunal Penal Colegiado Nº2, donde fue informado de la resolución final y, tras pasar por la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A), fue trasladado a un establecimiento penitenciario, según indicó el medio El Sol.

La condena, que fue dictada en septiembre de 2024, se basa en el delito de abuso sexual agravado con acceso carnal agravado por el vínculo. A pesar de que estuvo en libertad durante casi dos años, la Corte ordenó su arresto inmediato al ratificar la sentencia.

La investigación se inició hace ocho años, cuando la madre del menor, que en ese momento tenía 11 años, presentó una denuncia contra el deportista. A lo largo de la pesquisa, se llevaron a cabo diversas pruebas que confirmaron los múltiples abusos a los que fue sometido el niño.

El ex integrante de la Selección Argentina de Tiro con Arco enfrentó dos juicios; el primero fue anulado, pero posteriormente se realizó un segundo juicio en el que finalmente se le impuso la pena de 13 años de prisión.